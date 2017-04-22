Перерождение «Бостона», рациональный Уэстбрук и козырь Риверса

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«Бостону» помог Гарнетт

«Чикаго» — «Бостон» 87:104

Сценарий

По итогам двух первых матчей серии с «Чикаго» будущее «Бостона» выглядело туманно. И это несмотря на то что лидер команды Айзея Томас показывал великолепную игру, хотя в его семье случилась страшная трагедия — младшая сестра разыгрывающего «Селтикс» погибла в автокатастрофе. Остальные игроки, мягко говоря, не блистали.

Тем удивительнее, что преображение команды Брэда Стивенса произошло в выездной встрече. До стартового спорного игроки «Бостона» вместе посмотрели мотивирующее видео, записанное для них Кевином Гарнеттом. Судя по тому, что было на площадке, старался Гарнетт не зря. «Селтикс» вышли на паркет перезагруженными и готовыми буквально умирать за результат.

«Бостон» прекрасно провёл первую четверть, выиграв её 33:15, выдержал камбэк «Чикаго» во второй, а после большого перерыва не сбавил оборотов, доведя дело до победы. В этом «Селтикс» помогли 17 реализованных трёхочковых против 6 у соперника. «Буллз» всё ещё ведут в серии 2−1, но перспективы «Бостона» выглядят уже не так безнадёжно.

Герой

В составе «Селтикс» трудно выделить одного героя. Очень многие внесли вклад в важную победу. Айзея Томас набрал 16 очков и отдал 9 передач, Эл Хорфорд — 18 очков и 8 подборов, Джей Краудер — 16 очков и 6 подборов, Эйвери Брэдли — 15 очков, 7 подборов и 7 передач. Но если отвести взор от баскетбольной площадки, то героем однозначно стоит назвать всё того же Томаса. Между вторым и третьим матчем серии он ездил домой на похороны сестры. И после этого нашёл в себе силы выйти на площадку и сделать то, чего от него ждали миллионы поклонников «Бостона».

Цифра

В третьем матче серии игроки «Селтикс» отдали 34 (!) передачи. Против 14 у «Буллз». В такой ситуации даже проигранный подбор (43−55) «Бостону» не помешал.

Свайпа не будет!

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» 115:113

Сценарий

В начале заключительной четверти матча с «Хьюстоном» Расселл Уэстбрук со скамейки запасных наблюдал, как его партнёры по команде пытаются пережить несколько минут его отсутствия на паркете. Главный тренер «Оклахома-Сити» Билли Донован решил поберечь лидера на концовку.

Сработало это или нет, сказать сложно. Так же сложно, как и сказать, нужен ли вообще Уэстбруку отдых. Расс был великолепен, но, в отличие от предыдущих матчей серии, играл с холодной головой, вовремя подключая партнёров и не сбиваясь на трёхочковые.

Уэстбруку достойно противостоял Джеймс Харден, набравший 44 очка. Борода имел возможность выиграть матч для «Рокетс», но потенциально победный трёхочковый в его исполнении оказался неточным.

Герой

Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл — 32 очка, 13 подборов, 11 передач. Что важнее, «Оклахома-Сити» выиграл, а значит, Расс не будет материться, отвечая на вопросы журналистов о своей статистике. Если убрать Уэстбрука за скобки (а так можно делать после каждого матча «Тандер»), великолепно сыграл Тадж Гибсон, набравший 20 очков.

Цифра

Уэстбрук исполнил первый и единственный бросок из-за дуги на последней минуте встречи. Мяч не зашёл в кольцо, но на подборе был Стивен Адамс, давший «Тандер» два очка преимущества, которые в итоге и стали решающими. Но вернёмся к «трёхам» Уэстбрука — всего одна в третьем матче, против 11 (!) в каждом из предыдущих.

Доминирующий Пол

«Юта» — «Клипперс» 106:111

Сценарий

Третий матч серии с «Клипперс» складывался для «Юты» довольно удачно. Несмотря на отсутствие основного центрового Руди Гобера, «Джаз» вели большую часть матча. Заводилой атак хозяев выступал Гордон Хэйворд, доставивший гостям немало проблем.

Все надежды «Джаз» перечеркнул один человек — Крис Пол. В заключительной четверти он стал козырем Дока Риверса, на который у Куина Снайдера попросту не нашлось достойного ответа. «Клипперс» перевернули всё с ног на голову, совершив рывок 15:0 в четвёртой четверти. 9 очков подряд набрал Пол. За 2.09 калифорнийцы вели 103:96 и больше не позволили «Джаз» к себе подобраться.

Герой

Безусловным героем стал Пол, завершивший встречу с впечатляющей статистикой — 34 очка (лучший результат в сезоне, 24 очка он набрал во второй половине), 10 передач и 7 подборов.

«Я всегда смотрю на табло, пытаясь дирижировать игрой. Мне удалось найти свои точки. Нам противостоит хорошая команда. Они держатся своих принципов», — отметил Пол после матча.

Помогали полу Люк Мба-а-Муте, набравший 15 очков (лучший результат в плей-офф) и Деандре Джордан, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

Цифра

Хэйворд установил личный рекорд результативности, набрав 40 очков. Вдобавок он совершил 8 подборов и отдал 4 передачи.

«Мы проиграли, а значит, всё остальное неважно», — после финальной сирены Гордон включил «режим Уэстбрука».