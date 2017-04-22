Уэстбрук стал первым с 2002 года игроком НБА с трипл-даблами в двух матчах плей-офф подряд
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук стал первым игроком с 2002 года, который отметился
трипл-даблами в двух подряд матчах серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на субботу в третьей игре стартового раунда
До Уэстбрука подобного достижения добивался Джейсон Кидд в 2002 году.
Ранее Уэстбрук обновил рекорд по количеству трипл- даблов в одном регулярном чемпионате НБА (42), который после сезона-1960/61 принадлежал Оскару Робертсону.
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