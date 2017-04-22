«Клипперс» победили «Юту» в третьем матче стартового раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» победил на выезде «Юту» со счетом 111:106 в третьем матче 1/8 финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Клипперс» вышли вперед в серии до четырех побед.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Гордон Хэйворд, набравший 40 очков. В составе победителей самым результативным стал защитник «Клипперс» Крис Пол, отметившийся
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Клипперс». Четвертая игра между командами пройдет 24 апреля также на домашней арене «Клипперс».
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