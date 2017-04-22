«Клипперс» победили «Юту» в третьем матче стартового раунда плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Гордон Хэйворд, набравший 40 очков. В составе победителей самым результативным стал защитник «Клипперс» Крис Пол, отметившийся дабл-даблом (34 очка и 10 передач). Его партнер по команде центровой Деандре Джордан также записал на свой счет дабл-дабл — 17 очков и 13 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Клипперс». Четвертая игра между командами пройдет 24 апреля также на домашней арене «Клипперс».