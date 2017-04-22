Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29514461/
22 апреля 2017, 8:10 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Хьюстон» в матче плей-офф НБА

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Оклахома» победила на своей площадке «Хьюстон» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократила отставание в серии.

<em>МОСКВА 22 апреля. /ТАСС/. </em>Оклахома победила на своей площадке Хьюстон в третьем матче первого раунда <nobr>плей-офф</nobr> Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) и сократила отставание в серии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 44 очка. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл во втором матче подряд. На его счету 32 очка, 11 передач и 13 подборов.

«Оклахома» сократила счет в серии до четырех побед — 1−2.

Четвертая игра между командами пройдет также на домашнем паркете «Оклахомы» в ночь на понедельник.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Уэстбрук стал первым с 2002 года игроком НБА с трипл-даблами в двух матчах плей-офф подряд

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук стал первым игроком с 2002 года, который отметился трипл-даблами в двух подряд матчах серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"

Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии в матче Евровызова

СМИ: Ибрагимович может завершить карьеру футболиста из-за полученной травмы