Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Хьюстон» в матче плей-офф НБА
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Оклахома» победила на своей площадке «Хьюстон» в третьем матче первого раунда
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократила отставание в серии.
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Встреча завершилась со счетом 115:113.
Самым результативным игроком матча стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 44 очка. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил
«Оклахома» сократила счет в серии до четырех побед — 1−2.
Четвертая игра между командами пройдет также на домашнем паркете «Оклахомы» в ночь на понедельник.
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