Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Хьюстон» в матче плей-офф НБА

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Встреча завершилась со счетом 115:113.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 44 очка. Защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл во втором матче подряд. На его счету 32 очка, 11 передач и 13 подборов.

«Оклахома» сократила счет в серии до четырех побед — 1−2.

Четвертая игра между командами пройдет также на домашнем паркете «Оклахомы» в ночь на понедельник.