«Бостон» победил «Чикаго» и сократил счет в серии первого раунда плей-офф НБА

Встреча завершилась со счетом 104:87 в пользу «Бостона».

Самыми результативными игроками матча стали защитник Дуэйн Уэйд из «Чикаго» и центровой «Бостона» Эл Хорфорд, набравшие по 18 очков.

Счет в серии до четырех побед между «Бостоном» и «Чикаго» стал 1−2.

Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене «Чикаго» в ночь на понедельник.