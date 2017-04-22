«Бостон» победил «Чикаго» и сократил счет в серии первого раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Бостон» выиграл в гостях у «Чикаго» в третьем матче первого раунда
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии.
Встреча завершилась со счетом 104:87 в пользу «Бостона».
Самыми результативными игроками матча стали защитник Дуэйн Уэйд из «Чикаго» и центровой «Бостона» Эл Хорфорд, набравшие по 18 очков.
Счет в серии до четырех побед между «Бостоном» и «Чикаго» стал 1−2.
Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене «Чикаго» в ночь на понедельник.
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