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22 апреля 2017, 0:49 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Скотт Перри — новый вице-президент «Сакраменто» по баскетбольным операциям

«Сакраменто Кингз» продолжает проводить обновление фронт-офиса команды. Вслед за назначением на должность вице-президента по стратегии и аналитике Люка Борнна калифорнийский клуб объявил и имя нового вице-президента по баскетбольным операциям.

Им стал Скотт Перри. Функционер будет работать вместе с Владе Дивацом, который по-прежнему будет принимать основные решения, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Минувшие пять лет Перри проработал в должности ассистента генерального менеджера «Орландо Мэджик». Также у Перри есть опыт работы в структуре «Детройт Пистонс» (вице-президент по баскетбольным операциям) и «Оклахома-Сити Тандер» (ассистент генерального менеджера).
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