Им стал Скотт Перри. Функционер будет работать вместе с Владе Дивацом, который по-прежнему будет принимать основные решения, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Минувшие пять лет Перри проработал в должности ассистента генерального менеджера «Орландо Мэджик». Также у Перри есть опыт работы в структуре «Детройт Пистонс» (вице-президент по баскетбольным операциям) и «Оклахома-Сити Тандер» (ассистент генерального менеджера).