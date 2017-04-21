Дюрант может сыграть в третьем матче против «Портленда»
Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант возобновил тренировки с командой и может принять участие в третьем матче первого раунда
плей-офф НБА против «Портленда», сообщает ESPN.
Баскетболист пропустил вторую игру
На данный момент точно не известно о его участии в следующем матче. Третья встреча команд состоится 23 апреля в 5.30 по московскому времени, счет в серии 2−0 в пользу «Уорриорз».
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