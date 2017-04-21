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21 апреля 2017, 22:57 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Дюрант может сыграть в третьем матче против «Портленда»

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант возобновил тренировки с командой и может принять участие в третьем матче первого раунда плей-офф НБА против «Портленда», сообщает ESPN.

Баскетболист пропустил вторую игру из-за повреждения икроножной мышцы, которую получил на старте плей-офф.

На данный момент точно не известно о его участии в следующем матче. Третья встреча команд состоится 23 апреля в 5.30 по московскому времени, счет в серии 2−0 в пользу «Уорриорз».
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