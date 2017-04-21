Дюрант может сыграть в третьем матче против «Портленда»

Баскетболист пропустил вторую игру из-за повреждения икроножной мышцы, которую получил на старте плей-офф.

На данный момент точно не известно о его участии в следующем матче. Третья встреча команд состоится 23 апреля в 5.30 по московскому времени, счет в серии 2−0 в пользу «Уорриорз».