Бруклинский помост. Зачем Прохоров продает «Нетс»?

Любовь Михаила Прохорова к спорту имеет давнюю историю. Он интересовался российским футболом, шесть лет возглавлял биатлонную федерацию, а в 2009 году пополнил ряды олигархов-владельцев спортивных команд и приобрел «Нетс», базировавшийся на тот момент в Нью-Джерси. С тех пор прошло семь лет, перемен произошло немало, но не случилось главного — побед. Прохоров так и не стал Романом Абрамовичем от НБА.

ПРОСТО БИЗНЕС?

Нынешний сезон «Бруклин» завершил в статусе официально худшей команды НБА — в 82 матчах регулярного чемпионата «Сети» потерпели 62 поражения. А вчера Прохоров заявил о своем намерении продать 49 процентов акций клуба. Собственно, в этом нет ничего нового — бизнесмен говорил о том, что ищет потенциальных покупателей и в декабре прошлого года, и кому-то могло показаться, что россиянин хочет избавиться от дорогостоящей игрушки. Но сам же Прохоров опроверг подобные предположения.

— Я остаюсь основным владельцем команды, — заявил миллиардер ТАСС. — Моя цель поиска партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения.

Впрочем, даже расставшись с 49 процентами акций, он останется мажоритарным владельцем «Нетс», и именно его слово по-прежнему будет решающим во всех вопросах, связанных с развитием команды. Да и не факт, что все 49 процентов будут проданы единым пакетом — они могут быть разбиты на части и проданы разным инвесторам, что никак не ограничит власть Прохорова.

По информации западных СМИ, с ноября 2016-го сразу несколько потенциальных покупателей выходили на агентство, нанятое, чтобы помочь со сделкой. Большинство отпугнула высокая цена, да и публично нигде не озвучивалось, что именно возможные акционеры приобретут на эти деньги. В 2015 году Прохоров стал единоличным владельцем не только «Бруклина», но и его нового дома — «Барклайс центра» — гораздо более заманчивого в плане финансовой отдачи куска, чем баскетбольная команда. В руководстве лиги требуют, чтобы бизнесмен продавал акции клуба и арены равными порциями, но Прохоров противится. До сих пор неизвестно, удалось ли им решить разногласия, а без одобрения лиги невозможна ни одна сделка.

Компании Прохорова Brooklyn Sports & Entertainment помимо уже упомянутых активов также принадлежат «Нассау Колизеум», где раньше выступали хоккейные «Айлендерс» (и, скорее всего, вскоре они сюда вернутся). Кроме того, у нее есть ряд соглашений на развитие и управление сразу несколькими объектами недвижимости, связанными с индустрией развлечений, по всему Нью-Йорку. Возможно, «Нетс» является наименее прибыльным активом россиянина, но именно баскетбольная команда позволила Прохорову попасть на местный рынок, и расставаться с ней было бы опрометчиво. Даже если предположить, что на самом деле главной его целью была именно недвижимость и постройка «Барклайс центра», приносящего миллионы долларов прибыли от одних только концертов. В США людей судят по поступкам, и если россиянин бросит команду в момент, когда она опустилась на самое дно, показав себя циничным дельцом, это может помешать развитию его бизнеса. А Прохоров как раз намерен расширять свое присутствие по другую сторону Атлантики.

По данным агентства Bloomberg, сейчас у Прохорова наибольшее количество активов именно в США. А в ноябрьском пресс-релизе его компании сообщалось, что в ближайшее время она объявит о новых приобретениях и соглашениях, причем связанных именно со спортивной сферой.

ТЕОДОСИЧ КАК СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

На что же может рассчитывать «Бруклин» в обозримом будущем? Назвать его светлым сложно — спасибо за это предыдущему менеджменту во главе с Билли Кингом. Прохоров и сам не так давно признал, что допустил ошибку, сделав ставку на единомоментный успех. В 2013 году году «Нетс» совершили обмен с «Бостоном», который войдет во все учебники в качестве примера того, как нельзя вести дела в НБА.

Ради стареющих Кевина Гарнетта и Пола Пирса клуб расстался с тремя драфт-пиками. И на драфте-2017 и в 2018 году за «Бруклин» будут выбирать «Кельты», а значит, клуб Прохорова не может даже начать перестройку через намеренный «слив» сезона. Ситуация патовая: «Сети» попросту недостаточно хороши, чтобы побеждать, но и извлечь пользу из своих поражений они не в состоянии.

Но хуже быть уже не может, а значит, вектор развития клуба может идти лишь вверх. Концовка сезона показала, что нынешним игрокам «Бруклина» не всегда хватает мастерства, но зато у них все в порядке с характером — а это уже немало. Карис Лаверт может вырасти в баскетболиста серьезного уровня, а Брук Лопес провел один из лучших сезонов в своей карьере и, по собственным словам, не хочет менять команду.

Да и нынешний генменджер «Нетс» Шон Маркс прекрасно осознает все стоящие перед ним трудности и поступает совершенно логично, делая акцент на европейский рынок и работу со свободными агентами. Конечно, «Бруклину» вновь придется переплачивать, чтобы заманить к себе более или менее солидных баскетболистов, причем, как показало прошлое лето, это далеко не всегда гарантирует успех. Но у клуба достаточно места под потолком зарплат, чтобы себе это позволить, а рынок свободных агентов в этом году будет богат на громкие имена.

Различные СМИ в последнее время не раз сообщали об интересе «Бруклина» к форварду «Бамберга» Николе Мелли и разыгрывающему ЦСКА Милошу Теодосичу, и тут российские связи могут помочь клубу. Маркс даже приезжал в Москву и лично смотрел за игрой серба в компании президента армейцев Андрей Ватутина. Сам Теодосич уже не раз говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в НБА, но подчеркивал, что уровень команды должен соответствовать его амбициям.

Вряд ли «Нетс» в ближайшие несколько лет смогут всерьез бороться даже за попадание в плей-офф, но в то же время столь же идеального варианта начала карьеры за океаном не найти. Вопрос давления в случае с психологически неустойчивым Теодосичем всегда был одним из ключевых, а здесь его практически не будет. Полный карт-бланш и море времени на адаптацию — о таком не может мечтать большая часть европейских баскетболистов, приезжающих в НБА!

Когда Прохоров только купил «Нетс», количество болельщиков клуба в России стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Неудачи отпугнули многих фанатов, но кто знает, если россиянин не изменит найденному ценной многих ошибок курсу, возможно, уже скоро болеть за «Бруклин» перестанет быть зазорным.