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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29512705/
21 апреля 2017, 21:54 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Бруклинский помост. Зачем Прохоров продает «Нетс»?

Стало известно, что российский бизнесмен Михаил Прохоров выставил на продажу 49 процентов акций своего баскетбольного клуба «Бруклин Нетс».

Российский бизнесмен выставил на продажу 49 процентов акций <span class=error>Бруклин</span> <span class=error>Нетс</span>. Увеличить
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Любовь Михаила Прохорова к спорту имеет давнюю историю. Он интересовался российским футболом, шесть лет возглавлял биатлонную федерацию, а в 2009 году пополнил ряды олигархов-владельцев спортивных команд и приобрел «Нетс», базировавшийся на тот момент в Нью-Джерси. С тех пор прошло семь лет, перемен произошло немало, но не случилось главного — побед. Прохоров так и не стал Романом Абрамовичем от НБА.

ПРОСТО БИЗНЕС?

Нынешний сезон «Бруклин» завершил в статусе официально худшей команды НБА — в 82 матчах регулярного чемпионата «Сети» потерпели 62 поражения. А вчера Прохоров заявил о своем намерении продать 49 процентов акций клуба. Собственно, в этом нет ничего нового — бизнесмен говорил о том, что ищет потенциальных покупателей и в декабре прошлого года, и кому-то могло показаться, что россиянин хочет избавиться от дорогостоящей игрушки. Но сам же Прохоров опроверг подобные предположения.

— Я остаюсь основным владельцем команды, — заявил миллиардер ТАСС. — Моя цель поиска партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения.

Впрочем, даже расставшись с 49 процентами акций, он останется мажоритарным владельцем «Нетс», и именно его слово по-прежнему будет решающим во всех вопросах, связанных с развитием команды. Да и не факт, что все 49 процентов будут проданы единым пакетом — они могут быть разбиты на части и проданы разным инвесторам, что никак не ограничит власть Прохорова.

По информации западных СМИ, с ноября 2016-го сразу несколько потенциальных покупателей выходили на агентство, нанятое, чтобы помочь со сделкой. Большинство отпугнула высокая цена, да и публично нигде не озвучивалось, что именно возможные акционеры приобретут на эти деньги. В 2015 году Прохоров стал единоличным владельцем не только «Бруклина», но и его нового дома — «Барклайс центра» — гораздо более заманчивого в плане финансовой отдачи куска, чем баскетбольная команда. В руководстве лиги требуют, чтобы бизнесмен продавал акции клуба и арены равными порциями, но Прохоров противится. До сих пор неизвестно, удалось ли им решить разногласия, а без одобрения лиги невозможна ни одна сделка.

Компании Прохорова Brooklyn Sports & Entertainment помимо уже упомянутых активов также принадлежат «Нассау Колизеум», где раньше выступали хоккейные «Айлендерс» (и, скорее всего, вскоре они сюда вернутся). Кроме того, у нее есть ряд соглашений на развитие и управление сразу несколькими объектами недвижимости, связанными с индустрией развлечений, по всему Нью-Йорку. Возможно, «Нетс» является наименее прибыльным активом россиянина, но именно баскетбольная команда позволила Прохорову попасть на местный рынок, и расставаться с ней было бы опрометчиво. Даже если предположить, что на самом деле главной его целью была именно недвижимость и постройка «Барклайс центра», приносящего миллионы долларов прибыли от одних только концертов. В США людей судят по поступкам, и если россиянин бросит команду в момент, когда она опустилась на самое дно, показав себя циничным дельцом, это может помешать развитию его бизнеса. А Прохоров как раз намерен расширять свое присутствие по другую сторону Атлантики.

По данным агентства Bloomberg, сейчас у Прохорова наибольшее количество активов именно в США. А в ноябрьском пресс-релизе его компании сообщалось, что в ближайшее время она объявит о новых приобретениях и соглашениях, причем связанных именно со спортивной сферой.

ТЕОДОСИЧ КАК СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

На что же может рассчитывать «Бруклин» в обозримом будущем? Назвать его светлым сложно — спасибо за это предыдущему менеджменту во главе с Билли Кингом. Прохоров и сам не так давно признал, что допустил ошибку, сделав ставку на единомоментный успех. В 2013 году году «Нетс» совершили обмен с «Бостоном», который войдет во все учебники в качестве примера того, как нельзя вести дела в НБА.

Ради стареющих Кевина Гарнетта и Пола Пирса клуб расстался с тремя драфт-пиками. И на драфте-2017 и в 2018 году за «Бруклин» будут выбирать «Кельты», а значит, клуб Прохорова не может даже начать перестройку через намеренный «слив» сезона. Ситуация патовая: «Сети» попросту недостаточно хороши, чтобы побеждать, но и извлечь пользу из своих поражений они не в состоянии.

Но хуже быть уже не может, а значит, вектор развития клуба может идти лишь вверх. Концовка сезона показала, что нынешним игрокам «Бруклина» не всегда хватает мастерства, но зато у них все в порядке с характером — а это уже немало. Карис Лаверт может вырасти в баскетболиста серьезного уровня, а Брук Лопес провел один из лучших сезонов в своей карьере и, по собственным словам, не хочет менять команду.

Да и нынешний генменджер «Нетс» Шон Маркс прекрасно осознает все стоящие перед ним трудности и поступает совершенно логично, делая акцент на европейский рынок и работу со свободными агентами. Конечно, «Бруклину» вновь придется переплачивать, чтобы заманить к себе более или менее солидных баскетболистов, причем, как показало прошлое лето, это далеко не всегда гарантирует успех. Но у клуба достаточно места под потолком зарплат, чтобы себе это позволить, а рынок свободных агентов в этом году будет богат на громкие имена.

Различные СМИ в последнее время не раз сообщали об интересе «Бруклина» к форварду «Бамберга» Николе Мелли и разыгрывающему ЦСКА Милошу Теодосичу, и тут российские связи могут помочь клубу. Маркс даже приезжал в Москву и лично смотрел за игрой серба в компании президента армейцев Андрей Ватутина. Сам Теодосич уже не раз говорил о том, что хотел бы попробовать свои силы в НБА, но подчеркивал, что уровень команды должен соответствовать его амбициям.

Вряд ли «Нетс» в ближайшие несколько лет смогут всерьез бороться даже за попадание в плей-офф, но в то же время столь же идеального варианта начала карьеры за океаном не найти. Вопрос давления в случае с психологически неустойчивым Теодосичем всегда был одним из ключевых, а здесь его практически не будет. Полный карт-бланш и море времени на адаптацию — о таком не может мечтать большая часть европейских баскетболистов, приезжающих в НБА!

Когда Прохоров только купил «Нетс», количество болельщиков клуба в России стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Неудачи отпугнули многих фанатов, но кто знает, если россиянин не изменит найденному ценной многих ошибок курсу, возможно, уже скоро болеть за «Бруклин» перестанет быть зазорным.
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