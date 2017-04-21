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21 апреля 2017, 18:47 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дэвид Гриффин — претендент на пост генерального менеджера «Орландо»

Известный инсайдер Эдриен Войнаровски, посредством своей страницы в «Твиттер», сообщил, что руководство «Орландо Мэджик» заинтересовано в услугах генерального менеджера «Кливленд Кавальерс» Дэвида Гриффина.

Функционер будет призван заменить уволенного ранее с должности генерального менеджера флоридцев Роба Хеннигана.

Отметим, что команда из Огайо ещё не подписала контракт со своим менеджером на следующий сезон. Дэвид Гриффин работает в структуре «Кливленда» с 2010 года, а свой нынешний пост занимает с 2014 года.
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