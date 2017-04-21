Функционер будет призван заменить уволенного ранее с должности генерального менеджера флоридцев Роба Хеннигана.

Отметим, что команда из Огайо ещё не подписала контракт со своим менеджером на следующий сезон. Дэвид Гриффин работает в структуре «Кливленда» с 2010 года, а свой нынешний пост занимает с 2014 года.