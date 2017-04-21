Склонитесь перед Королём. Камбэк «Кливленда» и избиение «Торонто»

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«Возвращение» Короля

«Индиана» — «Кливленд» — 114:119.

Сценарий.

После двух подряд поражений на чужом паркете «Индиана» всерьёз настроилась на первую победу в серии с «Кливлендом». 20 тысяч фанатов в Индианаполисе рассчитывали на это же. Первая половина встречи в исполнении «Пэйсерс» вышла образцово-показательной — 74:49. С «+25» к большому перерыву в матче плей-офф не отыгрывалась ни одна команда в истории НБА.

Но Леброну Джеймсу и компании не впервой устанавливать свои правила и переписывать историю лиги. «Кавальерс» выдали невероятную третью четверть, «сожрав» почти всё преимущество хозяев. 35:17 — у «Кливленда» летело всё, у «Индианы» ничего. Стоит признать, не просто так. Гости прижали Пола Джорджа со товарищи так, что те реализовали лишь 5 из 26 бросков за четверть.

Кевин Лав и Кайри Ирвинг, проспавшие большую часть встречи, в четвёртой четверти отправились на скамейку. Вместо них на паркете блистали резервисты — Кайл Корвер (12 очков) и Ченнинг Фрай (13 очков). Именно благодаря их вкладу «Кавальерс» и отыграли рекордное отставание.

«Это была по-настоящему чемпионская игра», — отметил Ирвинг после финальной сирены.

Герой.

Корвер и Фрай, безусловно, помогли «Кливленду» совершить немыслимый камбэк. Но о нём не было бы и речи, если бы не Леброн. 41 очко, 13 подборов и 12 передач — Король затмил своим великолепием всех игроков на паркете, включая Джорджа. К слову, лидер «Индианы» сделал всё возможное — 36 очков, 15 подборов и 9 передач по нынешним временам недостаточно для победы над чемпионами ассоциации.

Кстати, если бы Пи Джи записал на свой счёт ещё одну передачу, они с Джеймсом стали бы второй в истории парой соперников, оформивших трипл-даблы в матче плей-офф. Единственными игроками с подобной статистикой остаются Уолт Фрейзер и Карим Абдул-Джаббар, выдавшие шоу в далёком 1970-м.

Цифра.

Джеймс оформил 9-й трипл-дабл в плей-офф с 30 и более набранными очками и обошёл по этому показателю Оскара Робертсона (8). Кроме того, он сравнялся с Джерри Уэстом по количеству дабл-даблов с 30 и более очками и 10 и более передачами (у них по 14 таких встреч). Больше только у Майкла Джордана (15). В матче с «Индианой» на счету Леброна (в виде набранных очков и передач) 73 очка — это его новый личный рекорд.

Без шансов для «Торонто»

«Милуоки» — «Торонто» 104:77.

Сценарий.

Домашняя победа молодой команды Джейсона Кидда над более опытным и более громким по именам «Торонто» вышла настолько убедительной, что после неё остаётся только один вопрос — как по такой игре «Рэпторс» удалось взять домашний матч?

У Кайла Лоури было достаточно времени, чтобы подготовиться к послематчевому интервью — журналисты с пристрастием допрашивали его одноклубника Демара Дерозана. Когда очередь всё же дошла до Лоури и его попросили прокомментировать результат, он подался вперёд и сказал всего одну фразу: «Нам надрали задницу».

И он был прав. «Милуоки» настолько превзошёл соперника, что трудно подобрать слова. Достаточно лишь сказать, что пара Дерозан — Лоури набрала 21 очко (4 из 18 с игры) за матч. «Бакс» доминировали на всём протяжении встречи, позволив гостям выиграть лишь заключительный отрезок (когда, собственно, всё уже давно было ясно).

Герой.

Лучшими в составе «Милуоки» оказались Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо. Первый чувствует себя гораздо увереннее по сравнению со стартом плей-офф (20 очков и 7 передач), второй — привычно полезен на обеих сторонах площадки (19 очков, 8 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота, 2 перехвата).

Цифра.

33,8% — таков процент реализации бросков «Торонто» с игры. И это не совпадение или неудача, а заслуга пашущих в обороне парней Джейсона Кидда.

Поражение Поповича или победа «Мемфиса»?

«Мемфис» — «Сан-Антонио» 105:94.

Сценарий.

К большому перерыву «Сан-Антонио» проигрывал «Мемфису» в гостях всего 4 очка — 46:50. В первую минуту третьей четверти Дуэйн Дэдмон и Тони Паркер совершили по одной необязательной потере, и преимущество хозяев выросло до 9 очков.

Через 53 секунды после начала второй половины Грег Попович взял тайм-аут и отправил всех игроков, находившихся на паркете, на скамейку, выпустив вместо них ближайший резерв. Видимо, в воспитательных целях, хотя сказать, что «Спёрс» прямо-таки посыпались, язык не повернётся.

После этого «Мемфис» стал быстро наращивать преимущество, и даже возвращение в игру основных игроков «Сан-Антонио» не помогло — момент был упущен, а неистовые домашние трибуны гнали «Гриззлиз» к победе. Яркий пример — звезда двух первых матчей серии Кавай Леонард. Форвард техасцев набрал 16 очков в первой половине, а во второй совершил лишь 2 броска с игры!

Герой.

Героем третьего матча можно смело называть Дэвида Физдейла, устроившего такой разнос судьям после второй игры, что лига оценила его выступление в $ 30 тыс. штрафа. На арбитров, кстати, его пламенная речь большого воздействия не оказала — игроки «Гриззлиз» пробили 20 штрафных против 28 у «Спёрс», но зато подопечные, обязавшиеся выплатить штраф за тренера, получили невероятный заряд мотивации.

Майк Конли набрал 24 очка, Марк Газоль и Зак Рэндольф — по 21. Это лишь третий матч плей-офф в истории «Мемфиса», когда сразу три игрока записали на свой счёт 20 и более очков.

Цифра.