Склонитесь перед Королём. Камбэк «Кливленда» и избиение «Торонто»
Трипл-дабл Джеймса, уверенная победа «Милуоки» и сомнительное решение Поповича — в обзоре очередных матчей плей-офф НБА.
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«Возвращение» Короля
«Индиана» — «Кливленд» — 114:119.
Сценарий.
После двух подряд поражений на чужом паркете «Индиана» всерьёз настроилась на первую победу в серии с «Кливлендом». 20 тысяч фанатов в Индианаполисе рассчитывали на это же. Первая половина встречи в исполнении «Пэйсерс» вышла
Но Леброну Джеймсу и компании не впервой устанавливать свои правила и переписывать историю лиги. «Кавальерс» выдали невероятную третью четверть, «сожрав» почти всё преимущество хозяев. 35:17 — у «Кливленда» летело всё, у «Индианы» ничего. Стоит признать, не просто так. Гости прижали Пола Джорджа со товарищи так, что те реализовали лишь 5 из 26 бросков за четверть.
Кевин Лав и Кайри Ирвинг, проспавшие большую часть встречи, в четвёртой четверти отправились на скамейку. Вместо них на паркете блистали резервисты — Кайл Корвер (12 очков) и Ченнинг Фрай (13 очков). Именно благодаря их вкладу «Кавальерс» и отыграли рекордное отставание.
«Это была
Герой.
Корвер и Фрай, безусловно, помогли «Кливленду» совершить немыслимый камбэк. Но о нём не было бы и речи, если бы не Леброн. 41 очко, 13 подборов и 12 передач — Король затмил своим великолепием всех игроков на паркете, включая Джорджа. К слову, лидер «Индианы» сделал всё возможное — 36 очков, 15 подборов и 9 передач по нынешним временам недостаточно для победы над чемпионами ассоциации.
Кстати, если бы Пи Джи записал на свой счёт ещё одну передачу, они с Джеймсом стали бы второй в истории парой соперников, оформивших
Цифра.
Джеймс оформил 9-й
Без шансов для «Торонто»
«Милуоки» — «Торонто» 104:77.
Сценарий.
Домашняя победа молодой команды Джейсона Кидда над более опытным и более громким по именам «Торонто» вышла настолько убедительной, что после неё остаётся только один вопрос — как по такой игре «Рэпторс» удалось взять домашний матч?
У Кайла Лоури было достаточно времени, чтобы подготовиться к послематчевому интервью — журналисты с пристрастием допрашивали его одноклубника Демара Дерозана. Когда очередь всё же дошла до Лоури и его попросили прокомментировать результат, он подался вперёд и сказал всего одну фразу: «Нам надрали задницу».
И он был прав. «Милуоки» настолько превзошёл соперника, что трудно подобрать слова. Достаточно лишь сказать, что пара Дерозан — Лоури набрала 21 очко (4 из 18 с игры) за матч. «Бакс» доминировали на всём протяжении встречи, позволив гостям выиграть лишь заключительный отрезок (когда, собственно, всё уже давно было ясно).
Герой.
Лучшими в составе «Милуоки» оказались Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо. Первый чувствует себя гораздо увереннее по сравнению со стартом
Цифра.
33,8% — таков процент реализации бросков «Торонто» с игры. И это не совпадение или неудача, а заслуга пашущих в обороне парней Джейсона Кидда.
Поражение Поповича или победа «Мемфиса»?
«Мемфис» — «Сан-Антонио» 105:94.
Сценарий.
К большому перерыву «Сан-Антонио» проигрывал «Мемфису» в гостях всего 4 очка — 46:50. В первую минуту третьей четверти Дуэйн Дэдмон и Тони Паркер совершили по одной необязательной потере, и преимущество хозяев выросло до 9 очков.
Через 53 секунды после начала второй половины Грег Попович взял
После этого «Мемфис» стал быстро наращивать преимущество, и даже возвращение в игру основных игроков «Сан-Антонио» не помогло — момент был упущен, а неистовые домашние трибуны гнали «Гриззлиз» к победе. Яркий пример — звезда двух первых матчей серии Кавай Леонард. Форвард техасцев набрал 16 очков в первой половине, а во второй совершил лишь 2 броска с игры!
Герой.
Героем третьего матча можно смело называть Дэвида Физдейла, устроившего такой разнос судьям после второй игры, что лига оценила его выступление в $ 30 тыс. штрафа. На арбитров, кстати, его пламенная речь большого воздействия не оказала — игроки «Гриззлиз» пробили 20 штрафных против 28 у «Спёрс», но зато подопечные, обязавшиеся выплатить штраф за тренера, получили невероятный заряд мотивации.
Майк Конли набрал 24 очка, Марк Газоль и Зак Рэндольф — по 21. Это лишь третий матч
Цифра.
Серия поражений «Мемфиса» в
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