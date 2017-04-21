Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА «Бруклин»

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«Моя цель в поиске партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения, — сказал Прохоров. — Я привержен “Бруклин Нетс” и остаюсь основным владельцем команды».