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21 апреля 2017, 11:46 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА «Бруклин»

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Михаил Прохоров останется основным владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Об этом он сообщил ТАСС.

Бизнесмен приобрел Нетс в 2010 году когда команда еще базировалась в <nobr>Нью-Джерси.</nobr> Увеличить
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«Моя цель в поиске партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в Нью-Йорке, чтобы расширить наши деловые и общественные отношения, — сказал Прохоров. — Я привержен “Бруклин Нетс” и остаюсь основным владельцем команды».

Прохоров приобрел «Нетс» в 2010 году, когда команда еще базировалась в Нью-Джерси. Компания Прохорова приобрела 80% акций команды и 45% акций арены за $223 млн. В 2012 году клуб переехал в Нью-Йорк на построенный Прохоровым стадион Barclays Center.
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Прохоров заявил, что выставил на продажу 49% акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский бизнесмен, владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров заявил агентству «Р-Спорт», что выставил на продажу 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), покупатель пока не найден.
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