Прохоров заявил, что и в дальнейшем будет основным владельцем клуба НБА «Бруклин»
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Михаил Прохоров останется основным владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Об этом он сообщил ТАСС.
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«Моя цель в поиске партнеров на местном рынке заключается в дальнейшем укреплении присутствия команды в
Прохоров приобрел «Нетс» в 2010 году, когда команда еще базировалась в
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