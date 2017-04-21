Прохоров заявил, что выставил на продажу 49% акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский бизнесмен, владелец «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров заявил агентству «Р-Спорт», что выставил на продажу 49% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), покупатель пока не найден.
В декабре 2016 года стало известно, что Прохоров ищет миноритарного инвестора для «Бруклина». Российский бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций клуба в 2009 году. В 2015 году он завершил сделку по покупке всех акций «Нетс». Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, арены клуба — в 825 миллионов.
«На продажу выставлены 49% акций “Бруклина”, пока этот процесс идет, ищем покупателя», — сообщил Прохоров.
«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.
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