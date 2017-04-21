Прохоров заявил, что выставил на продажу 49% акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

В декабре 2016 года стало известно, что Прохоров ищет миноритарного инвестора для «Бруклина». Российский бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций клуба в 2009 году. В 2015 году он завершил сделку по покупке всех акций «Нетс». Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, арены клуба — в 825 миллионов.

«На продажу выставлены 49% акций “Бруклина”, пока этот процесс идет, ищем покупателя», — сообщил Прохоров.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.