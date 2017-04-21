Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29501552/
21 апреля 2017, 9:04 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Мемфис» победил «Сан-Антонио» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Мемфис» обыграл «Сан- Антонио» на своем паркете со счетом 105:94 в третьем матче стартовой серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся на домашней арене «Мемфиса».

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Майк Конли, набравший 24 очка.

«Мемфис» одержал первую победу и сократил отставание в серии — 1−2.

Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене «Мемфиса».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Анисимов и Панарин в составе "Чикаго" завершили борьбу в Кубке Стэнли

Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы