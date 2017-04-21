«Мемфис» победил «Сан-Антонио» и сократил отставание в серии плей-офф НБА
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Мемфис» обыграл «Сан- Антонио» на своем паркете со счетом 105:94 в третьем матче стартовой серии
плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся на домашней арене «Мемфиса».
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Мемфиса» Майк Конли, набравший 24 очка.
«Мемфис» одержал первую победу и сократил отставание в серии — 1−2.
Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене «Мемфиса».
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