Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29501147/
21 апреля 2017, 9:02 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Милуоки» разгромил «Торонто» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Милуоки» победил на своем паркете «Торонто» в третьем матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии со счетом 2−1.

Встреча завершилась со счетом 104:77. Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 20 очков. Лидер и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 19 очков и совершил восемь подборов.

Счет в стартовой серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Милуоки».

Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене «Милуоки» в субботу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Анисимов и Панарин в составе "Чикаго" завершили борьбу в Кубке Стэнли

Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы