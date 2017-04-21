«Милуоки» разгромил «Торонто» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

Встреча завершилась со счетом 104:77. Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 20 очков. Лидер и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 19 очков и совершил восемь подборов.

Счет в стартовой серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Милуоки».

Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене «Милуоки» в субботу.