«Милуоки» разгромил «Торонто» и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Милуоки» победил на своем паркете «Торонто» в третьем матче 1/8 финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии со счетом 2−1.
Встреча завершилась со счетом 104:77. Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 20 очков. Лидер и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 19 очков и совершил восемь подборов.
Счет в стартовой серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Милуоки».
Четвертая игра между командами пройдет также на домашней арене «Милуоки» в субботу.
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