Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Индиану» в матче плей-офф НБА

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Встреча завершилась со счетом 119:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник лидер «Кливленда» Деброн Джеймс, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко, 12 результативных передач и 13 подборов. Кроме того, Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных баскетболистов лиги в плей-офф за всю историю. Н счету Джеймса 5670 очков, он превзошел достижение Коби Брайнта, набравшего в матчах плей-офф 5640 очков. На первом месте в списке располагается достижение легендарного Майкла Джордана — 5987 очков, на втором — Карима Абдул-Джаббара (5762).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Кливленда».

Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене «Индианы».