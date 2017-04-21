Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Индиану» в матче плей-офф НБА
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» выиграл на выезде у «Индианы» в третьем матче первого раунда
плей-офф.
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Встреча завершилась со счетом 119:114.
Самым результативным игроком матча стал защитник лидер «Кливленда» Деброн Джеймс, оформивший
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Кливленда».
Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене «Индианы».
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