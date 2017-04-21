Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29500869/
21 апреля 2017, 8:58 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» обыграть «Индиану» в матче плей-офф НБА

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» выиграл на выезде у «Индианы» в третьем матче первого раунда плей-офф.

Кливленд выиграл третью встречу стартовой серии и повел с общим счетом 3−0. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 119:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник лидер «Кливленда» Деброн Джеймс, оформивший трипл-дабл. На его счету 41 очко, 12 результативных передач и 13 подборов. Кроме того, Джеймс вышел на третье место в списке самых результативных баскетболистов лиги в плей-офф за всю историю. Н счету Джеймса 5670 очков, он превзошел достижение Коби Брайнта, набравшего в матчах плей-офф 5640 очков. На первом месте в списке располагается достижение легендарного Майкла Джордана — 5987 очков, на втором — Карима Абдул-Джаббара (5762).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Кливленда».

Четвертая игра между командами пройдет в ночь на воскресенье также на домашней арене «Индианы».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Гобер пропустит третий матч против «Клипперс» из-за травмы колена

Центровой «Юты» Руди Гобер пропустит третий матч серии плей-офф НБА против «Клипперс», сообщает KSL. Напомним, что счет в серии равный, 1−1. Следующая встреча состоится 22 апреля в 5.00 по московскому времени.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Анисимов и Панарин в составе "Чикаго" завершили борьбу в Кубке Стэнли

Около 10 млрд рублей частных инвестиций привлечено в подготовку к Универсиаде-2019

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Андерлехт" и вышел в полуфинал Лиги Европы