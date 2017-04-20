Гобер пропустит третий матч против «Клипперс» из-за травмы колена
Центровой «Юты» Руди Гобер пропустит третий матч серии
плей-офф НБА против «Клипперс», сообщает KSL. Напомним, что счет в серии равный, 1−1. Следующая встреча состоится 22 апреля в 5.00 по московскому времени.
Гобер получил травму колена еще в первом матче против «Клипперс», проведя на паркете всего 17 секунд. Во второй игре он также не принимал участия. В минувшем сезоне регулярного чемпионата француз провел 81 встречу, в среднем набирая по 14,0 очка и делая по 12,8 подборов за игру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter