Гобер пропустит третий матч против «Клипперс» из-за травмы колена

Гобер получил травму колена еще в первом матче против «Клипперс», проведя на паркете всего 17 секунд. Во второй игре он также не принимал участия. В минувшем сезоне регулярного чемпионата француз провел 81 встречу, в среднем набирая по 14,0 очка и делая по 12,8 подборов за игру.