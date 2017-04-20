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20 апреля 2017, 23:57 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Гобер пропустит третий матч против «Клипперс» из-за травмы колена

Центровой «Юты» Руди Гобер пропустит третий матч серии плей-офф НБА против «Клипперс», сообщает KSL. Напомним, что счет в серии равный, 1−1. Следующая встреча состоится 22 апреля в 5.00 по московскому времени.

Гобер получил травму колена еще в первом матче против «Клипперс», проведя на паркете всего 17 секунд. Во второй игре он также не принимал участия. В минувшем сезоне регулярного чемпионата француз провел 81 встречу, в среднем набирая по 14,0 очка и делая по 12,8 подборов за игру.
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