«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

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Встреча завершилась со счетом 115:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл. На его счету 51 очко, 13 передач и 10 подборов. Лидер хозяев Джеймс Харден набрал 35 очков, отдал 8 передач и совершил 4 подбора.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Хьюстона».

Третья игра между командами пройдет на домашнем паркете «Оклахомы» в ночь на воскресенье.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Атланту» на своей площадке со счетом 109:101 и удвоил преимущество в серии первого раунда — 2−0. Самым результативным игроком матча стал игрок «Вашингтона» Джон Уолл, набравший 32 очка.