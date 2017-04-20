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20 апреля 2017, 8:51 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. «Хьюстон» выиграл на своей площадке у «Оклахомы» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лидер Оклахомы Рассел Уэстбрук набрал 51 очко но не спас свою команду от поражения со счетом 111:115. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 115:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл. На его счету 51 очко, 13 передач и 10 подборов. Лидер хозяев Джеймс Харден набрал 35 очков, отдал 8 передач и совершил 4 подбора.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Хьюстона».

Третья игра между командами пройдет на домашнем паркете «Оклахомы» в ночь на воскресенье.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Атланту» на своей площадке со счетом 109:101 и удвоил преимущество в серии первого раунда — 2−0. Самым результативным игроком матча стал игрок «Вашингтона» Джон Уолл, набравший 32 очка.
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