«Вашингтон» победил «Атланту» во 2-м матче, Уолл и Бил набрали 63 очка на двоих

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Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 109:101 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Джон Уолл, набравший 32 очка. Ещё 31 очко в активе Брэдли Била. Марчин Гортат записал в свой актив дабл-дабл — 14 очков и 10 подборов. За «Атланту» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Пол Миллсэп. Деннис Шрёдер набрал 23 очка, Тим Хардуэй-младший — 19 очков.

Счёт в серии стал 2−0 в пользу «Уизардс».