«Вашингтон» победил «Атланту» во 2-м матче, Уолл и Бил набрали 63 очка на двоих
«Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» во втором матче первого раунда
плей-офф Восточной конференции НБА.
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Встреча состоялась в «Веризон-центре» в Вашингтоне и завершилась со счётом 109:101 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал Джон Уолл, набравший 32 очка. Ещё 31 очко в активе Брэдли Била. Марчин Гортат записал в свой актив
Счёт в серии стал 2−0 в пользу «Уизардс».
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