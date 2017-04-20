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20 апреля 2017, 1:41 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист «Бостона» Смарт оштрафован на 25 тысяч долларов за неприличный жест

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт. Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт оштрафован на 25 тысяч долларов за неприличный жест во втором матче первого раунда плей-офф НБА с «Чикаго Буллз», сообщается на официальном сайте ассоциации.

Во время игры с «Чикаго», которая завершилась поражением «Бостона» (97:111), Смарт после незабитого трехочкового в четвертой четверти показал одному из болельщиков средний палец.

«Бостон» проигрывает «Чикаго «в серии до четырех побед со счетом 0−2. Третий матч команд состоится в пятницу на площадке «быков».
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