Баскетболист «Бостона» Смарт оштрафован на 25 тысяч долларов за неприличный жест

Во время игры с «Чикаго», которая завершилась поражением «Бостона» (97:111), Смарт после незабитого трехочкового в четвертой четверти показал одному из болельщиков средний палец.

«Бостон» проигрывает «Чикаго «в серии до четырех побед со счетом 0−2. Третий матч команд состоится в пятницу на площадке «быков».