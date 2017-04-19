Бостонское чаепитие. Победы «больших трио» «Буллз» и «Клипперс»

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Реванш Лоури

Сценарий.

Бросковый коллапс, который «Торонто» устроил сам себе в первом матче серии, оставлял достаточное пространство для сиюминутного прогресса. Особенно много стрел критики получил в свой адрес Кайл Лоури, выдавший худший матч в плей-офф в составе «Торонто». В очередном матче разыгрывающий сделал всё возможное, чтобы о недоразумении в виде 4 очков болельщики «Рэпторс» забыли как можно скорее.

Как и в предыдущей встрече, команды подошли к заключительной четверти практически вровень, однако на этот раз решающий рывок удалось сделать уже «Торонто». На старте заключительного отрезка «Рэпторс» совершили рывок в 11 очков, 9 из которых пришлись на «трёхи» Сержа Ибаки и Пи Джей Такера. «Милуоки» выдержал удар и благодаря коллективным усилиям догнал соперника ровно за две минуты до финальной сирены (100:100).

В клатче никто не рвался забивать, и в итоге судьбу поединка решил единственный эпизод в исполнении… Всё верно — Кайла Лоури. Разыгрывающий «Торонто» максимально убил время в последней атаке и при первой же возможности воспользовался изоляцией с Майклом Брогдоном — новичок не стал помехой для победного среднего броска.

Герой.

Камбэк Кайла Лоури был вполне предсказуем, что не отменяет заслуг защитника в сегодняшней победе. К решающему попаданию Кайл прибавил 22 очка, 5 передач и пару трёхочковых.

Не остались в тени.

Янис Адетокунбо — 24 очка, 15 подборов, 7 передач, Серж Ибака — 16 очков, 7 подборов, 6 передач.

Цифра.

50% — показатель реализации бросков с игры как для Кайла Лоури, так и для Демара Дерозана. На долю звёздного бэккорта «Торонто» пришлось чуть более 42% от общего количества очков «Рэпторс».

«Бостон» на грани

Сценарий.

То, что не удалось сделать «Милуоки», получилось у «Чикаго», а именно — повести 2:0 в серии с фаворитом. На этот раз Джимми Батлер оказался не одинок и получил более чем весомую поддержку со стороны звёздных ветеранов. Кроме того, все 6 игроков «Буллз», проведшие на паркете более 20 минут, записали на свой счёт двузначное количество очков.

Совершенно другая картина предстала в рядах «Бостона». «Селтикс» наконец-то справились с катастрофой на щитах, собрав всего на 5 меньше соперника по итогам матча, но найти ключ к нападению «Буллз» так и не смогли: 51,1% — абсолютно неприемлемый показатель для первой команды конференции. Вдобавок ко всем бедам Айзея Томас (20 очков, 6 из 15 с игры) и Эл Хорфорд одновременно выдали, мягко говоря, не самый выдающийся матч. Последний и вовсе записал на свой счёт жалкие 7 очков.

«Чикаго» оказался невероятно близок к первому за последние пять лет нокауту в паре лучшей и худшей команд Востока по итогам «регулярки». В 2012 году в роли неудачника выступили сами «Буллз», уступившие в 6 матчах посеянной под 8-м номером «Филадельфии».

Герой.

Каждый из «большого трио» по праву заслуживает звания главного героя. Джимми Батлер и Дуэйн Уйэд набрали по 22 очка, а Рэджону Рондо (11 очков, 9 подборов, 14 передач) не хватило всего одного подбора до трипл-дабла.

Не остались в тени.

Робин Лопез — 18 очков, 8 подборов, Пол Зипсер — 16 очков.

Цифра.

86:59 — с таким счётом стартовая пятёрка «Чикаго» переиграла своих «коллег» из Бостона.

Концерт «Лоб-сити»

Сценарий.

Тема «больших трио» стала доминирующей в прошедшем игровом дне. Если подвиги представителей «города ветров» пока ещё воспринимаются как некий сюрприз, то сверхпродуктивность Криса Пола, Блэйка Гриффина и Деандре Джордана — константа, отступление от которой неизбежно ведёт к проблемам для «Клипперс».

В очередном матче вышеуказанная тройка отработала на совесть: Джордан (18 очков, 15 подборов) и Пол (21 очко, 10 передач) покинули паркет с дабл-даблами, а Гриффин стал самым результативным игроком встречи с 24 очками. В качестве бонуса болельщики «Клипперс» получили передозировку смачных данков и аллей-упов. Ключевым в матче стала битва в «краске», точнее, отсутствие таковой: хозяева набрали в трёхсекундной на 22 очка больше соперника (60:38).

Всё это стало возможным «благодаря» травме Руди Гобера, которого при всём желании Деррик Фэйворс полноценно заменить не может. «Юта» не была разгромлена, но по-настоящему зацепиться за «Клипперс» так и не смогла, за все 48 минут ни разу не выйдя вперёд. Не вдохновил своих партнёров и Гордон Хэйворд, на счету которого 20 очков и всего 33% попадания с игры.

Герой.

За короткий промежуток времени Деандре Джордан стал олимпийским чемпионом и впервые в жизни оказался на Матче звёзд. Черновая работа центрового, не всегда отражающаяся в цифрах, наконец-то получила признание. На этот раз помимо монструозного дабл-дабла Джордан записал в свой актив ничью по подборам в нападении (3−3) со всеми игроками «Юты».

Не остались в тени.

Джордж Хилл — 12 очков, 7 подборов, 4 передачи.

Цифра.

6 очков — минимальная дистанция, на которую «Юта» приблизилась к «Клипперс» в четвёртой четверти.