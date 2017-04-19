Бостонское чаепитие. Победы «больших трио» «Буллз» и «Клипперс»
«Торонто» взял реванш у «Милуоки», «Бостон» оказался на пороге сенсации со знаком «минус», а «Клипперс» уничтожили «Юту» в «краске».
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Реванш Лоури
Сценарий.
Бросковый коллапс, который «Торонто» устроил сам себе в первом матче серии, оставлял достаточное пространство для сиюминутного прогресса. Особенно много стрел критики получил в свой адрес Кайл Лоури, выдавший худший матч в
Как и в предыдущей встрече, команды подошли к заключительной четверти практически вровень, однако на этот раз решающий рывок удалось сделать уже «Торонто». На старте заключительного отрезка «Рэпторс» совершили рывок в 11 очков, 9 из которых пришлись на «трёхи» Сержа Ибаки и Пи Джей Такера. «Милуоки» выдержал удар и благодаря коллективным усилиям догнал соперника ровно за две минуты до финальной сирены (100:100).
В клатче никто не рвался забивать, и в итоге судьбу поединка решил единственный эпизод в исполнении… Всё верно — Кайла Лоури. Разыгрывающий «Торонто» максимально убил время в последней атаке и при первой же возможности воспользовался изоляцией с Майклом Брогдоном — новичок не стал помехой для победного среднего броска.
Герой.
Камбэк Кайла Лоури был вполне предсказуем, что не отменяет заслуг защитника в сегодняшней победе. К решающему попаданию Кайл прибавил 22 очка, 5 передач и пару трёхочковых.
Не остались в тени.
Янис Адетокунбо — 24 очка, 15 подборов, 7 передач, Серж Ибака — 16 очков, 7 подборов, 6 передач.
Цифра.
50% — показатель реализации бросков с игры как для Кайла Лоури, так и для Демара Дерозана. На долю звёздного бэккорта «Торонто» пришлось чуть более 42% от общего количества очков «Рэпторс».
«Бостон» на грани
Сценарий.
То, что не удалось сделать «Милуоки», получилось у «Чикаго», а именно — повести 2:0 в серии с фаворитом. На этот раз Джимми Батлер оказался не одинок и получил более чем весомую поддержку со стороны звёздных ветеранов. Кроме того, все 6 игроков «Буллз», проведшие на паркете более 20 минут, записали на свой счёт двузначное количество очков.
Совершенно другая картина предстала в рядах «Бостона». «Селтикс»
«Чикаго» оказался невероятно близок к первому за последние пять лет нокауту в паре лучшей и худшей команд Востока по итогам «регулярки». В 2012 году в роли неудачника выступили сами «Буллз», уступившие в 6 матчах посеянной под 8-м номером «Филадельфии».
Герой.
Каждый из «большого трио» по праву заслуживает звания главного героя. Джимми Батлер и Дуэйн Уйэд набрали по 22 очка, а Рэджону Рондо (11 очков, 9 подборов, 14 передач) не хватило всего одного подбора до
Не остались в тени.
Робин Лопез — 18 очков, 8 подборов, Пол Зипсер — 16 очков.
Цифра.
86:59 — с таким счётом стартовая пятёрка «Чикаго» переиграла своих «коллег» из Бостона.
Концерт «Лоб-сити»
Сценарий.
Тема «больших трио» стала доминирующей в прошедшем игровом дне. Если подвиги представителей «города ветров» пока ещё воспринимаются как некий сюрприз, то сверхпродуктивность Криса Пола, Блэйка Гриффина и Деандре Джордана — константа, отступление от которой неизбежно ведёт к проблемам для «Клипперс».
В очередном матче вышеуказанная тройка отработала на совесть: Джордан (18 очков, 15 подборов) и Пол (21 очко, 10 передач) покинули паркет с
Всё это стало возможным «благодаря» травме Руди Гобера, которого при всём желании Деррик Фэйворс полноценно заменить не может. «Юта» не была разгромлена, но
Герой.
За короткий промежуток времени Деандре Джордан стал олимпийским чемпионом и впервые в жизни оказался на Матче звёзд. Черновая работа центрового, не всегда отражающаяся в цифрах,
Не остались в тени.
Джордж Хилл — 12 очков, 7 подборов, 4 передачи.
Цифра.
6 очков — минимальная дистанция, на которую «Юта» приблизилась к «Клипперс» в четвёртой четверти.
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