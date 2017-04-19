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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29476166/
19 апреля 2017, 10:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Сокрушительные данки Адетокунбо, Гриффина и Хорфорда — в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В их число вошли сокрушительные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина и центрового «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда, а также победный бросок разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури через руки защитника Малкольма Брогдона на последних секундах матча с «Милуоки Бакс».
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