Сокрушительные данки Адетокунбо, Гриффина и Хорфорда — в топ-5 дня в НБА
НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня первого раунда
плей-офф.
В их число вошли сокрушительные данки лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина и центрового «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда, а также победный бросок разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури через руки защитника Малкольма Брогдона на последних секундах матча с «Милуоки Бакс».
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