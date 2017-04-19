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19 апреля 2017, 9:44 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Игрок «Мемфиса» Конли купил 500 билетов для болельщиков команды на матч плей-офф НБА

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающий клуба «Мемфис» Майк Конли купил 500 билетов на третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Сан-Антонио», чтобы раздать их болельщикам команды в знак благодарности за поддержку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Конли лично раздаст билеты первым 500 желающим в холле домашней арены после тренировки команды в среду.

Команда Конли проигрывает «Сан-Антонио» в серии до четырех побед со счетом 0−2. Третий матч состоится 21 апреля в Мемфисе.
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