В НБА установлен рекорд посещаемости матчей
Минувший регулярный чемпионат НБА установил рекорд посещаемости — в общей сложности 1230 матчей завершившейся регулярки посетили 21997412 болельщиков, передает «Американский спорт».
Таким образом, предыдущая наивысшая посещаемость была превзойдена примерно на 25 тыс.
Интересно, что этот регулярный сезон НБА стал уже 13-м кряду, в котором средняя посещаемость игр ассоциации составляла не менее 90% от вместимости арен команд.
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