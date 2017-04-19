«Торонто» сравнял счет в стартовой серии плей-офф НБА с «Милуоки»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, набравший 24 очка. Среди баскетболистов «Торонто» больше всех очков в активе Демара Дерозана (23).

Счет в серии до четырех побед стал равный — 1−1.

Третья игра между командами пройдет на домашнем паркете «Милуоки» в ночь на субботу.