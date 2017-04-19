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19 апреля 2017, 7:48 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Торонто» сравнял счет в стартовой серии плей-офф НБА с «Милуоки»

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Торонто» на своем паркете обыграл «Милуоки» со счетом 106:100 во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, набравший 24 очка. Среди баскетболистов «Торонто» больше всех очков в активе Демара Дерозана (23).

Счет в серии до четырех побед стал равный — 1−1.

Третья игра между командами пройдет на домашнем паркете «Милуоки» в ночь на субботу.
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