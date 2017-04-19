«Чикаго» победил «Бостон» и повел в стартовой серии плей-офф НБА со счетом 2−0

Встреча завершилась со счетом 111:97 в пользу «Чикаго».

Самыми результативными игроками матча стали Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд, набравшие в составе «Чикаго» по 22 очка. Самым результативным баскетболистом хозяев стал разыгрывающий Айзея Томас, набравший 20 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Чикаго».

Третья игра между командами пройдет на домашней арене «Чикаго» в ночь на субботу.