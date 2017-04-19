«Чикаго» победил «Бостон» и повел в стартовой серии плей-офф НБА со счетом 2−0
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Чикаго» выиграл в гостях у «Бостона» во втором матче первого раунда
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 111:97 в пользу «Чикаго».
Самыми результативными игроками матча стали Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд, набравшие в составе «Чикаго» по 22 очка. Самым результативным баскетболистом хозяев стал разыгрывающий Айзея Томас, набравший 20 очков.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Чикаго».
Третья игра между командами пройдет на домашней арене «Чикаго» в ночь на субботу.
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