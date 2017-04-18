«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

Самыми результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Кауай Леонард, набравший 37 очков и сделавший 11 подборов. У «Мемфиса» больше всех очков набрал Майк Конли (24).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Сан- Антонио».

Третья игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Мемфиса».