«Кливленд» победил «Индиану» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

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Встреча завершилась со счетом 117:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кавальерз» Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. Лидер «Кливленда» Деброн Джеймс набрал 25 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В составе проигравших больше всех очков на счету Пола Джорджа (32).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Кливленда».

Третья игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Индианы».