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18 апреля 2017, 7:46 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Кливленд» победил «Индиану» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» выиграл на своей площадке у «Индианы» во втором матче первого раунда плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 117:111 счет в серии до четырех побед стал 2−0. Увеличить
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Встреча завершилась со счетом 117:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кавальерз» Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. Лидер «Кливленда» Деброн Джеймс набрал 25 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В составе проигравших больше всех очков на счету Пола Джорджа (32).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Кливленда».

Третья игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Индианы».
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«Сан-Антонио» обыграл «Мемфис» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Сан-Антонио» победил «Мемфис» со счетом 96:82 во втором матче стартовой серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч состоялся на домашней арене «Сан- Антонио».
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