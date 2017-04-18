«Кливленд» победил «Индиану» во втором матче стартового раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» выиграл на своей площадке у «Индианы» во втором матче первого раунда
плей-офф.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча завершилась со счетом 117:111.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Кавальерз» Кайри Ирвинг, набравший 37 очков. Лидер «Кливленда» Деброн Джеймс набрал 25 очков, сделал 10 подборов и отдал 7 передач. В составе проигравших больше всех очков на счету Пола Джорджа (32).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Кливленда».
Третья игра между командами пройдет в ночь на пятницу на домашней арене «Индианы».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter