MVP против MVP. Разгром в Хьюстоне и первая мини-сенсация

Историческая ночь Джона Уолла

Сценарий



В позапрошлом розыгрыше плей-офф Джон Уолл находился в нескольких шагах от первого в карьере финала конференции. Травма, полученная лидером «Вашингтона», полностью изменила ход серии и позволила «Атланте» дожать «Уизардс» в 6 матчах, чтобы потом в очередной раз безвольно уступить «Кливленду». Джон ждал реванша два года и вот сделал первый шаг к реализации своего «тёмного» плана.



Однако для победы «Вашингтону» понадобилось гораздо больше, чем просто одно впечатляющее выступление своего лидера. Ключевым в матче стало противостояние Брэдли Била и Тима Хардуэя-младшего. Как и ожидалось, Бил (22 очка) переиграл своего визави, причём сделал это весьма убедительно. Тим (7 очков, 2 из 11 с игры), откровенно говоря, поплыл и смотрелся блёкло не только на фоне Денниса Шрёдера (25 очков, 9 передач), которому не хватило всего одной передачи до дабл-дабла, но и новичка Торина Принса (14 очков, 6 подборов).



Решающее ускорение «Вашингтона» пришлось на третью четверть, которую «Уизардс» выиграли со счётом 38:28. После этого отставание «Атланты» только росло и по большей части было двузначным на протяжении всех заключительных 12 минут. По сути, вся вторая половина стала настоящим праздником для болельщиков «Вашингтона»: столичный клуб атаковал с игры с процентом 57 и лишь немного не дотянулся до отметки в 70 очков 24 минуты — 114:107.



Герой



Джон Уолл точно не получит MVP, что никак не повлияет на его статус лучшего игрока в отдельно взятой серии. Чтобы напомнить о прописной истине, разыгрывающему понадобился всего один матч, который Джон завершил с 32 очками и 14 передачами.



Цифры



62 из 114 очков «Вашингтона» были созданы руками его лидера. Кроме того, Джон стал всего лишь третьим игроком в истории «Уизардс», кому удавалось оформить в матче плей-офф дабл-дабл с 30 очками и 10 передачами.

75 очков Лилларда и Макколлума не впечатлили «Голден Стэйт»

Сценарий



Даже в самом страшном кошмаре невозможно представить сценарий, по которому «Уорриорз» каким-то образом остановятся в первом раунде. Шесть матчей — самый оптимистичный прогноз, которым побаловали болельщиков из Орегона. В реальности даже одну победу «украсть» у Карри, Дюранта и Ко будет невероятно сложно. Травма Юсуфа Нуркича практически не оставила «Портленду» других вариантов, кроме как загрузить свой звёздный бэккорт на 100%. Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум без разминки выдали потрясающий матч, набрав на двоих 75 из 109 очков всей команды. Однако этого хватило лишь для того, чтобы сохранить интригу до последней четверти. Рывок 13:2, главным катализатором которого стал Иэн Кларк, позволил «Уорриорз» полностью контролировать ситуацию до последних секунд матча — 121:109.



Главным же итогом для команды Стива Керра стало отличное самочувствие Кевина Дюранта. Форвард стал самым результативным игроком в своей команде (32 очка), реализовав 60% своих бросков (12 из 20), и при этом не показал каких-либо признаков проявления недавней травмы. На этом фоне даже на неудачную пристрелку Клэя Томпсона (6 из 16 с игры) можно закрыть глаза.



Герой



Дрэймонд Грин в очередной раз продемонстрировал, что является незаменимым исполнителем на обоих концах площадки. Форварду не хватило одной передачи до трипл-дабла (19 очков, 12 подборов, 9 ассистов), хотя куда громче о его нечеловеческой трудоспособности говорят 3 перехвата и 5 блок-шотов.



Цифра



9 — количество очков игроков «скамейки» «Портленда» в первом матче серии. На счету одного Иэна Кларка — 12.

«Чикаго» «крадёт» первый матч в Бостоне

Сценарий



Главной темой перед очередной исторической серией между «Бостоном» и «Чикаго» стала личная трагедия Айзеи Томаса. Миниатюрный разыгрывающий накануне потерял сестру в автокатастрофе, при этом ни на секунду не дал усомниться в своём личном присутствии в «Ти Ди Гардене». Несмотря на горечь утраты, Томас не отошёл от своих привычных показателей, по традиции став главным двигателем атакующей машины «Бостона». Однако кроме Айзеи игру своего уровня в составе «Селтикс» показал разве что Эл Хорфорд (19 очков, 7 подборов, 8 передач). Ни Эйвери Брэдли, ни Джей Краудер, ни тем более кто-то из игроков скамейки «Селтикс» не стал икс-фактором, который помог бы создать необходимый перевес.

В итоге таковым оказался Джимми Батлер, фактически проспавший первую половину матча. Лидер «Чикаго» ударно провёл начало заключительной четверти, набрав 10 очков, и принёс весомое по такой игре 7-очковое преимущество. Томас ответил своим мини-рывком 5:0, после чего «Селтикс» не могли забить на протяжении двух минут, что и предопределило исход матча — геройства Айзеи в концовке уже не могли повлиять на результат — 106:102.



Герой



Расклады в этой серии для «Чикаго» довольно просты. Если «Буллз» всерьёз хотят совершить сенсацию и выйти во второй раунд, 30 очков — минимум, ниже которого Джимми Батлер просто не имеет права опускаться.



Цифры



«Чикаго» выиграл щит со счётом 53:36, создав при этом 23 очка второго шанса. Ни один из игроков «Бостона» не добрался до 9 подборов — отметки, покорившейся сразу трём баскетболистам «Чикаго».