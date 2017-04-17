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17 апреля 2017, 11:31 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

MVP против MVP. Разгром в Хьюстоне и первая мини-сенсация

Стартовые заявления Джона Уолла, Кевина Дюранта, Джимми Батлера и Джеймса Хардена — в обзоре очередных матчей плей-офф НБА.

Стартовые заявления Джона <span class=error>Уолла</span> <span class=error>Кевина</span> <span class=error>Дюранта</span> <span class=error>Джимми</span> <span class=error>Батлера</span> и Джеймса <span class=error>Хардена</span> — в обзоре очередных матчей <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Историческая ночь Джона Уолла
Сценарий

В позапрошлом розыгрыше плей-офф Джон Уолл находился в нескольких шагах от первого в карьере финала конференции. Травма, полученная лидером «Вашингтона», полностью изменила ход серии и позволила «Атланте» дожать «Уизардс» в 6 матчах, чтобы потом в очередной раз безвольно уступить «Кливленду». Джон ждал реванша два года и вот сделал первый шаг к реализации своего «тёмного» плана.

Однако для победы «Вашингтону» понадобилось гораздо больше, чем просто одно впечатляющее выступление своего лидера. Ключевым в матче стало противостояние Брэдли Била и Тима Хардуэя-младшего. Как и ожидалось, Бил (22 очка) переиграл своего визави, причём сделал это весьма убедительно. Тим (7 очков, 2 из 11 с игры), откровенно говоря, поплыл и смотрелся блёкло не только на фоне Денниса Шрёдера (25 очков, 9 передач), которому не хватило всего одной передачи до дабл-дабла, но и новичка Торина Принса (14 очков, 6 подборов).

Решающее ускорение «Вашингтона» пришлось на третью четверть, которую «Уизардс» выиграли со счётом 38:28. После этого отставание «Атланты» только росло и по большей части было двузначным на протяжении всех заключительных 12 минут. По сути, вся вторая половина стала настоящим праздником для болельщиков «Вашингтона»: столичный клуб атаковал с игры с процентом 57 и лишь немного не дотянулся до отметки в 70 очков 24 минуты — 114:107.

Герой

Джон Уолл точно не получит MVP, что никак не повлияет на его статус лучшего игрока в отдельно взятой серии. Чтобы напомнить о прописной истине, разыгрывающему понадобился всего один матч, который Джон завершил с 32 очками и 14 передачами.

Цифры

62 из 114 очков «Вашингтона» были созданы руками его лидера. Кроме того, Джон стал всего лишь третьим игроком в истории «Уизардс», кому удавалось оформить в матче плей-офф дабл-дабл с 30 очками и 10 передачами.

75 очков Лилларда и Макколлума не впечатлили «Голден Стэйт»
Сценарий

Даже в самом страшном кошмаре невозможно представить сценарий, по которому «Уорриорз» каким-то образом остановятся в первом раунде. Шесть матчей — самый оптимистичный прогноз, которым побаловали болельщиков из Орегона. В реальности даже одну победу «украсть» у Карри, Дюранта и Ко будет невероятно сложно. Травма Юсуфа Нуркича практически не оставила «Портленду» других вариантов, кроме как загрузить свой звёздный бэккорт на 100%. Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум без разминки выдали потрясающий матч, набрав на двоих 75 из 109 очков всей команды. Однако этого хватило лишь для того, чтобы сохранить интригу до последней четверти. Рывок 13:2, главным катализатором которого стал Иэн Кларк, позволил «Уорриорз» полностью контролировать ситуацию до последних секунд матча — 121:109.

Главным же итогом для команды Стива Керра стало отличное самочувствие Кевина Дюранта. Форвард стал самым результативным игроком в своей команде (32 очка), реализовав 60% своих бросков (12 из 20), и при этом не показал каких-либо признаков проявления недавней травмы. На этом фоне даже на неудачную пристрелку Клэя Томпсона (6 из 16 с игры) можно закрыть глаза.

Герой

Дрэймонд Грин в очередной раз продемонстрировал, что является незаменимым исполнителем на обоих концах площадки. Форварду не хватило одной передачи до трипл-дабла (19 очков, 12 подборов, 9 ассистов), хотя куда громче о его нечеловеческой трудоспособности говорят 3 перехвата и 5 блок-шотов.

Цифра

9 — количество очков игроков «скамейки» «Портленда» в первом матче серии. На счету одного Иэна Кларка — 12.

«Чикаго» «крадёт» первый матч в Бостоне
Сценарий

Главной темой перед очередной исторической серией между «Бостоном» и «Чикаго» стала личная трагедия Айзеи Томаса. Миниатюрный разыгрывающий накануне потерял сестру в автокатастрофе, при этом ни на секунду не дал усомниться в своём личном присутствии в «Ти Ди Гардене». Несмотря на горечь утраты, Томас не отошёл от своих привычных показателей, по традиции став главным двигателем атакующей машины «Бостона». Однако кроме Айзеи игру своего уровня в составе «Селтикс» показал разве что Эл Хорфорд (19 очков, 7 подборов, 8 передач). Ни Эйвери Брэдли, ни Джей Краудер, ни тем более кто-то из игроков скамейки «Селтикс» не стал икс-фактором, который помог бы создать необходимый перевес.
В итоге таковым оказался Джимми Батлер, фактически проспавший первую половину матча. Лидер «Чикаго» ударно провёл начало заключительной четверти, набрав 10 очков, и принёс весомое по такой игре 7-очковое преимущество. Томас ответил своим мини-рывком 5:0, после чего «Селтикс» не могли забить на протяжении двух минут, что и предопределило исход матча — геройства Айзеи в концовке уже не могли повлиять на результат — 106:102.

Герой

Расклады в этой серии для «Чикаго» довольно просты. Если «Буллз» всерьёз хотят совершить сенсацию и выйти во второй раунд, 30 очков — минимум, ниже которого Джимми Батлер просто не имеет права опускаться.

Цифры

«Чикаго» выиграл щит со счётом 53:36, создав при этом 23 очка второго шанса. Ни один из игроков «Бостона» не добрался до 9 подборов — отметки, покорившейся сразу трём баскетболистам «Чикаго».

Харден — Уэстбрук 1:0
Сценарий

Пожалуй, самая ожидаемая серия первого раунда, в которой встретились главные кандидаты на награду MVP, началась с весьма неожиданного разгрома. «Тандер» показывали конкурентный баскетбол лишь первые 30 минут, после чего «Рокетс» «улетели в космос». «Хьюстон» был лучше практически во всех ключевых компонентах, а в некоторых из них получил более чем весомое преимущество. Очки второго шанса, очки в «краске» и подборы — всё это стало фундаментом, за счёт которого «Хьюстон» добился уверенной победы — 118:87. Что касается главных действующих лиц, то в очередной дуэли преимущество явно было на стороне Хардена. Джеймс, мягко говоря, не блистал на периметре (3 из 11), зато добрал своё и даже чужое в «краске», завершив матч с 37 очками. Для Расселла, впрочем, как и для подавляющего большинства игроков «Оклахома-Сити», эта игра стала настоящим кошмаром в разрезе реализации бросков, и непосредственная близость к трипл-даблу (22 очка, 11 подборов, 7 передач) едва ли стала для защитника весомым утешением.

Герой

Трипл-даблы — последнее, что должно интересовать Джеймса Хардена в противостоянии, в котором его команда обязана побеждать. Тем не менее лидер «Хьюстона» будет неизбежно подбираться к привычным цифрам, которые сегодня выглядели следующим образом: 37 очков, 7 подборов, 9 передач.

Цифра

1 из 12 с игры — явно не тот показатель, который Расселл Уэстбрук и Билли Донован рассчитывали получить от своей второй опции в атаке. Настолько хорош был Виктор Оладипо в заключительных матчах «регулярки», настолько же и бесполезен в первой игре серии.
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