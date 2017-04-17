MVP против MVP. Разгром в Хьюстоне и первая мини-сенсация
Стартовые заявления Джона Уолла, Кевина Дюранта, Джимми Батлера и Джеймса Хардена — в обзоре очередных матчей
плей-офф НБА.
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Историческая ночь Джона Уолла
Сценарий
В позапрошлом розыгрыше
Однако для победы «Вашингтону» понадобилось гораздо больше, чем просто одно впечатляющее выступление своего лидера. Ключевым в матче стало противостояние Брэдли Била и Тима
Решающее ускорение «Вашингтона» пришлось на третью четверть, которую «Уизардс» выиграли со счётом 38:28. После этого отставание «Атланты» только росло и по большей части было двузначным на протяжении всех заключительных 12 минут. По сути, вся вторая половина стала настоящим праздником для болельщиков «Вашингтона»: столичный клуб атаковал с игры с процентом 57 и лишь немного не дотянулся до отметки в 70 очков 24 минуты — 114:107.
Герой
Джон Уолл точно не получит MVP, что никак не повлияет на его статус лучшего игрока в отдельно взятой серии. Чтобы напомнить о прописной истине, разыгрывающему понадобился всего один матч, который Джон завершил с 32 очками и 14 передачами.
Цифры
62 из 114 очков «Вашингтона» были созданы руками его лидера. Кроме того, Джон стал всего лишь третьим игроком в истории «Уизардс», кому удавалось оформить в матче
75 очков Лилларда и Макколлума не впечатлили «Голден Стэйт»
Сценарий
Даже в самом страшном кошмаре невозможно представить сценарий, по которому «Уорриорз»
Главным же итогом для команды Стива Керра стало отличное самочувствие Кевина Дюранта. Форвард стал самым результативным игроком в своей команде (32 очка), реализовав 60% своих бросков (12 из 20), и при этом не показал
Герой
Дрэймонд Грин в очередной раз продемонстрировал, что является незаменимым исполнителем на обоих концах площадки. Форварду не хватило одной передачи до
Цифра
9 — количество очков игроков «скамейки» «Портленда» в первом матче серии. На счету одного Иэна Кларка — 12.
«Чикаго» «крадёт» первый матч в Бостоне
Сценарий
Главной темой перед очередной исторической серией между «Бостоном» и «Чикаго» стала личная трагедия Айзеи Томаса. Миниатюрный разыгрывающий накануне потерял сестру в автокатастрофе, при этом ни на секунду не дал усомниться в своём личном присутствии в «Ти Ди Гардене». Несмотря на горечь утраты, Томас не отошёл от своих привычных показателей, по традиции став главным двигателем атакующей машины «Бостона». Однако кроме Айзеи игру своего уровня в составе «Селтикс» показал разве что Эл Хорфорд (19 очков, 7 подборов, 8 передач). Ни Эйвери Брэдли, ни Джей Краудер, ни тем более
В итоге таковым оказался Джимми Батлер, фактически проспавший первую половину матча. Лидер «Чикаго» ударно провёл начало заключительной четверти, набрав 10 очков, и принёс весомое по такой игре 7-очковое преимущество. Томас ответил своим
Герой
Расклады в этой серии для «Чикаго» довольно просты. Если «Буллз» всерьёз хотят совершить сенсацию и выйти во второй раунд, 30 очков — минимум, ниже которого Джимми Батлер просто не имеет права опускаться.
Цифры
«Чикаго» выиграл щит со счётом 53:36, создав при этом 23 очка второго шанса. Ни один из игроков «Бостона» не добрался до 9 подборов — отметки, покорившейся сразу трём баскетболистам «Чикаго».
Харден — Уэстбрук 1:0
Сценарий
Пожалуй, самая ожидаемая серия первого раунда, в которой встретились главные кандидаты на награду MVP, началась с весьма неожиданного разгрома. «Тандер» показывали конкурентный баскетбол лишь первые 30 минут, после чего «Рокетс» «улетели в космос». «Хьюстон» был лучше практически во всех ключевых компонентах, а в некоторых из них получил более чем весомое преимущество. Очки второго шанса, очки в «краске» и подборы — всё это стало фундаментом, за счёт которого «Хьюстон» добился уверенной победы — 118:87. Что касается главных действующих лиц, то в очередной дуэли преимущество явно было на стороне Хардена. Джеймс, мягко говоря, не блистал на периметре (3 из 11), зато добрал своё и даже чужое в «краске», завершив матч с 37 очками. Для Расселла, впрочем, как и для подавляющего большинства игроков «Оклахома-Сити», эта игра стала настоящим кошмаром в разрезе реализации бросков, и непосредственная близость к
Герой
Цифра
1 из 12 с игры — явно не тот показатель, который Расселл Уэстбрук и Билли Донован рассчитывали получить от своей второй опции в атаке. Настолько хорош был Виктор Оладипо в заключительных матчах «регулярки», настолько же и бесполезен в первой игре серии.
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