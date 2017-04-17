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17 апреля 2017, 9:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Айзея Томас может пропустить 2-й матч серии с «Чикаго» из-за похорон сестры

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас может пропустить второй поединок серии с «Чикаго Буллз», чтобы присутствовать на похоронах сестры, которая погибла в автокатастрофе 15 апреля.

Напомним, что в первом матче победил «Чикаго Буллз», опередивший «Бостон» на четыре очка (106:102).

Томас провёл на площадке 38 минут, собрав коллекцию из 33 очков, 6 результативных передач, 5 подборов и 1 перехвата.
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