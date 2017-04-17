«Бостон» проиграл «Чикаго», «Хьюстон» разгромил «Оклахому» на старте плей-офф НБА

«Бостон» на своем паркете проиграл «Чикаго» со счетом 102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32). В составе «Буллс» выделялся Джимми Батлер, записавший себе в актив 30 очков, 9 подборов и 3 передачи, а автором дабл-дабла стал Робин Лопес — 14 очков и 11 подборов. У хозяев 33 очка, 6 передач и 5 подборов на счету Айзеи Томаса.

«Хьюстон» дома разгромил «Оклахому» со счетом 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13). В составе победителей Джеймс Харден набрал 37 очков, сделал 9 передач, 7 подборов и 3 перехвата, а экс-игрок петербургского «Спартака» Патрик Беверли оформил дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов. Лидер «Тандер» Рассел Уэстбрук записал на свой счет 22 очка, 11 подборов и 7 передач, а также 9 потерь.

«Бостон» проведет второй домашний матч с «Чикаго» 18 апреля, а «Хьюстон» примет «Оклахому» днем позже.