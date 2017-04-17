«Бостон» проиграл «Чикаго», «Хьюстон» разгромил «Оклахому» на старте плей-офф НБА
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. Победитель Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс» проиграл «Чикаго Буллс», а «Хьюстон Рокетс» разгромил «Оклахому-Сити Тандер» в первых матчах серий первого раунда плей-офф НБА.
«Бостон» на своем паркете проиграл «Чикаго» со счетом 102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32). В составе «Буллс» выделялся Джимми Батлер, записавший себе в актив 30 очков, 9 подборов и 3 передачи, а автором
«Хьюстон» дома разгромил «Оклахому» со счетом 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13). В составе победителей Джеймс Харден набрал 37 очков, сделал 9 передач, 7 подборов и 3 перехвата, а
«Бостон» проведет второй домашний матч с «Чикаго» 18 апреля, а «Хьюстон» примет «Оклахому» днем позже.
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