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17 апреля 2017, 8:34 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Хьюстон» разгромил «Оклахому» в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Хьюстон» выиграл на своей площадке у «Оклахомы» в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 118:87.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Рассела Уэстбрука (22).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Хьюстона».

Вторая игра между командами пройдет также на домашнем парке «Хьюстона» в ночь на четверг.
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