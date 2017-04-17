«Хьюстон» разгромил «Оклахому» в первом матче стартового раунда плей-офф НБА
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. «Хьюстон» выиграл на своей площадке у «Оклахомы» в первом матче 1/8 финала
плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 118:87.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 37 очков. В составе проигравших больше всех очков на счету Рассела Уэстбрука (22).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Хьюстона».
Вторая игра между командами пройдет также на домашнем парке «Хьюстона» в ночь на четверг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter