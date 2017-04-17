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17 апреля 2017, 1:35 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», несмотря на 75 очков Макколума и Лилларда

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 121:109 в первом матче серии первого раунда плей-офф.

Большую часть встречи игра шла на равных и на заключительный отрезок команды вышли при ничейном счёте. Однако в решающем отрезке сильнее оказались «Уорриорз».

Результативнее всех в этой встрече сыграл защитник «Портленда» Си Джей Макколум, котоным набрал 41 очко. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард принёс команде 34 балла. У «Уорриорз» 32 балла на счету Кевина Дюранта. Стивен Карри набрал 29 очков.
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