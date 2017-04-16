32 очка Уолла помогли «Вашингтону» обыграть «Атланту» и повести в серии 1−0
«Вашингтон Уизардс» на своей площадке обыграли «Атланту Хоукс» со счётом 114:107 в первом матче серии первого раунда
плей-офф НБА.
Первую половину встречи лидером закончила «Атланта», но третью четверть «Уизардс» выиграли с разницей «+10», что стало залогом их дальнейшей победы.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, который набрал 32 очка, а также отдал 14 передач. «Атланте» 25 баллов принёс разыгрывающий Деннис Шрёдер.
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