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16 апреля 2017, 13:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Третий год подряд в плей-офф НБА друг против друга сыграли родные братья

В стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Мемфис Гриззлиз» на площадку в составе соперников вышли родные братья Пау и Марк Газоли.

Таким образом, уже третий год подряд в НБА друг против друга сыграли родные братья. В прошлом сезоне это были разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Делон Райт и лёгкий форвард «Майами Хит» Дорелл Райт, а годом ранее разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэй и атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джастин Холидэй.
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