Директор профсоюза игроков НБА: Высказывания Ф. Джексона о К. Энтони недопустимы
Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс подвергла критике высказывания президента «Нью-Йорк Никс» Фила Джексона, заявившего, что форварду Кармело Энтони лучше будет перейти в другую команду.
«Профсоюз довёл до сведения комиссара НБА Адама Сильвера, что считает подобные комментарии недопустимыми. Поскольку игроки лиги, имеющие действующие контракты, под угрозой санкций не имеют права открыто говорить о своём желании выступать за другую команду, то и руководство организаций должно придерживаться тех же стандартов. Уважение и лояльность должны быть взаимными», — передаёт слова Робертс ESPN.
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