Центровой «Юты» Гобер может пропустить остаток серии плей-офф НБА с «Клипперс»

«Юта» в субботу в гостях победила «Лос-Анджелес» (97:95) в первом матче серии. Гобер уже на первой минуте игры столкнулся коленом с форвардом «Клипперс» Люком Мба, а Муте, после чего покинул паркет и больше на нем не появлялся. Обследование выявило у 24-летнего француза гиперэкстензию и ушиб кости, из-за которых он может пропустить остаток серии.

Гобер провел за «Юту» 81 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 14 очков и делая по 12,8 подбора, 2,6 блок-шота и 1,2 передачи.