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16 апреля 2017, 12:34 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Центровой «Юты» Гобер может пропустить остаток серии плей-офф НБА с «Клипперс»

МОСКВА, 16 апр — Р-Спорт. Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер может больше не сыграть в серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» из-за травмы колена, сообщает ESPN.

«Юта» в субботу в гостях победила «Лос-Анджелес» (97:95) в первом матче серии. Гобер уже на первой минуте игры столкнулся коленом с форвардом «Клипперс» Люком Мба, а Муте, после чего покинул паркет и больше на нем не появлялся. Обследование выявило у 24-летнего француза гиперэкстензию и ушиб кости, из-за которых он может пропустить остаток серии.

Гобер провел за «Юту» 81 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 14 очков и делая по 12,8 подбора, 2,6 блок-шота и 1,2 передачи.
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Новости НБА

Гобер получил травму колена в матче с «Клипперс»

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер из-за травмы колена был вынужден покинуть площадку через 20 секунд после начала стартового матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает ESPN.
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