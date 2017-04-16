Центровой «Юты» Гобер может пропустить остаток серии плей-офф НБА с «Клипперс»
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер может больше не сыграть в серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» из-за травмы колена, сообщает ESPN.
«Юта» в субботу в гостях победила «Лос-Анджелес» (97:95) в первом матче серии. Гобер уже на первой минуте игры столкнулся коленом с форвардом «Клипперс» Люком Мба, а Муте, после чего покинул паркет и больше на нем не появлялся. Обследование выявило у 24-летнего француза гиперэкстензию и ушиб кости,
Гобер провел за «Юту» 81 матч в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 14 очков и делая по 12,8 подбора, 2,6
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