«Айсо Джо». Плей-офф НБА стартовал с двух сумасшедших концовок
Односторонний вынос в
Сан-Антонио, первый апсет в серии «Торонто» — «Милуоки» и невероятные концовки в Кливленде и Лос-Анджелесе.
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«Кливленд» «отскочил» в «Кью»
Сценарий
Первый матч
Первая половина матча прошла под знаком атакующего баскетбола. «Кливленд» чудом избежал катастрофических 60 пропущенных очков, в свою очередь «подарив» «Индиане» 66. «Пэйсерс», последний раз выходившие вперёд при счёте 10:9, пережили все попытки хозяев паркета создать приличный гандикап и за 3,5 минуты до финальной сирены вырвались в лидеры благодаря «трёхе» Джеффа Тига (103:105).
Данк в проходе от Леброна и средний бросок Кайри Ирвинга (23 очка, 6 передач) вернули «Кавальерс» преимущество, но после дальнего броска Джорджа (29 очков, 5 подборов, 7 передач) оно сократилось до одного очка. Джеймс, как и положено, убил почти всё время в последней атаке «Кливленда», однако свою «трёху» не реализовал. У «Индианы» оставались комфортные 20 секунд на принятие правильного решения. В теории бросать на победу должен был Джордж, но после того, как форвард оказался в
Герой
32 очка, 13 передач, 6 подборов и 60% реализованных бросков — сегодня у Леброна не было конкурентов. Также необходимо отметить, что форвард принял непосредственное участие в решающем
Цифры
49,4% с игры и 45,8% с дальней дистанции — абсолютно неприемлемые цифры в защите для претендента на чемпионство. Помимо того что «Кливленд» позволил сопернику бросать с таким высоким процентом, «Кавальерс» были близки к тому, чтобы стать первой командой в этом
Первый разгром на счету «Сан-Антонио»
Сценарий
Насыщенная история противостояния «Сан-Антонио» и «Мемфиса» в последние несколько лет едва ли обретёт новые эпические главы — слишком велика пропасть между сегодняшними «Спёрс» и «Гриззлиз». В дебютном матче серии «Мемфис» хватило ровно на 30 минут, по итогам которых на табло горел счет 64:55 в пользу «Сан-Антонио». После
Герой
Кавай Леонард, проводящий лучший сезон в карьере, похоже, не собирается сбавлять обороты в
Цифры
35,7% и 23,1% — именно с таким процентом сегодня атаковали Майк Конли и Зак Рэндольф. Если «Мемфис» хочет ещё раз совершить путешествие в «Сан-Антонио», адептам «грит-энд-грайнд» стоит срочно поправить свой прицел.
«Торонто» отдал матч «Милуоки» во второй половине
Сценарий
Невероятно плотный Восток («Бостон» и «Чикаго» в итоговой турнирной таблице разделило всего 12 побед) обещает подарить нам множество сюрпризов. Первый из них состоялся на канадской земле, где «Торонто» не сумел сдержать «Грик Фрика» и компанию.
Матч в Онтарио фактически можно разделить на две смысловые части. До 34 минуты на паркете велась абсолютно равная борьба, после чего «Торонто» буквально остановился в нападении. Несмотря на то, что Адетокунбо пришлось присесть на скамейку
Герой
Вернувшись в
Цифра
7 из 35 (20%) — вторая половина стала настоящим кошмаром для подопечных Дуэйна Кейси. Единственным светлым пятном в «царстве промахов» стал Серж Ибака, закончивший матч с 19 очками и 14 подборами.
Джо Джонсон забивает первый победный
Сценарий
Первое значимое событие в самой непредсказуемой серии первого раунда случилось уже на 17-й секунде дебютного матча. Руди Гобер при постановке заслона «поймал на колено» Люка Ричарда
Впрочем, на атаку «Юты» потеря лучшего защитного центрового лиги повлияла не так кардинально. Нагрузка традиционно распределилась между Гордоном Хэйуордом, Джорджем Хиллом и подоспевшими на подмогу Фэйворсом и Джонсоном. «Клипперс» своего соперника так же ничем не удивили. Крис Пол, всегда выходящий на запредельные обороты в
Герой
«Айсо Джо» попал в рубрику не только благодаря своему невероятному броску — Джонсон был продуктивен на протяжении всего матча и в итоге стал самым результативным игроком в составе «Юты» (21 очко).
Цифра
8 из 24 — результат, который был достигнут только благодаря трёхочковым Блэка Гриффина и Люка
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