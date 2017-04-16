«Айсо Джо». Плей-офф НБА стартовал с двух сумасшедших концовок

«Кливленд» «отскочил» в «Кью»

Сценарий

Первый матч плей-офф, обещавший воскресить в умах нового поколения болельщиков дуэль Леброна Джеймса и Пола Джорджа, не подвёл, продержав в нервном напряжении до последних секунд. Именно звёздные форварды задавали темп в своих командах и по итогам встречи оказались единственными, кто провёл на паркете более 40 минут.



Первая половина матча прошла под знаком атакующего баскетбола. «Кливленд» чудом избежал катастрофических 60 пропущенных очков, в свою очередь «подарив» «Индиане» 66. «Пэйсерс», последний раз выходившие вперёд при счёте 10:9, пережили все попытки хозяев паркета создать приличный гандикап и за 3,5 минуты до финальной сирены вырвались в лидеры благодаря «трёхе» Джеффа Тига (103:105).



Данк в проходе от Леброна и средний бросок Кайри Ирвинга (23 очка, 6 передач) вернули «Кавальерс» преимущество, но после дальнего броска Джорджа (29 очков, 5 подборов, 7 передач) оно сократилось до одного очка. Джеймс, как и положено, убил почти всё время в последней атаке «Кливленда», однако свою «трёху» не реализовал. У «Индианы» оставались комфортные 20 секунд на принятие правильного решения. В теории бросать на победу должен был Джордж, но после того, как форвард оказался в дабл-тиме, проявить инициативу решил Си Джей Майлс. Бросок левши пришёлся на переднюю дужку, взорвав «Кью» — 109:108.



Герой

32 очка, 13 передач, 6 подборов и 60% реализованных бросков — сегодня у Леброна не было конкурентов. Также необходимо отметить, что форвард принял непосредственное участие в решающем дабл-тиме, заставившем Джорджа расстаться с мячом на последних секундах.



Цифры

49,4% с игры и 45,8% с дальней дистанции — абсолютно неприемлемые цифры в защите для претендента на чемпионство. Помимо того что «Кливленд» позволил сопернику бросать с таким высоким процентом, «Кавальерс» были близки к тому, чтобы стать первой командой в этом плей-офф, которой удалось бы проиграть матч, имея двузначное преимущество по ходу заключительной десятиминутки.

Первый разгром на счету «Сан-Антонио»

Сценарий

Насыщенная история противостояния «Сан-Антонио» и «Мемфиса» в последние несколько лет едва ли обретёт новые эпические главы — слишком велика пропасть между сегодняшними «Спёрс» и «Гриззлиз». В дебютном матче серии «Мемфис» хватило ровно на 30 минут, по итогам которых на табло горел счет 64:55 в пользу «Сан-Антонио». После тайм-аута Дэвида Фицдейла хозяева без особых проблем сдерживали атакующие порывы гостей, а в последние две минуты третьей четверти выдали рывок 10:0 благодаря трёхочковому Патрика Миллса и 7 очкам Кавая Леонарда (84:64). 20 очков за 12 минут у «Спёрс» сегодня не смог, отыграть, пожалуй, даже «Голден Стэйт». Справившись с единственным проблемным игроком (Марк Газоль за первую половину настрелял 25 очков), подопечные Поповича уже не оглядывались назад — 111:82.



Герой

Кавай Леонард, проводящий лучший сезон в карьере, похоже, не собирается сбавлять обороты в плей-офф. За 32 минуты лидер «Спёрс» набрал ровно 32 очка, собрал 3 подбора, отдал 5 передач и совершил всего 3 промаха в 14 попытках. Этот матч стал лишь четвёртым в карьере Кавая с 30 и более набранными очками.



Цифры

35,7% и 23,1% — именно с таким процентом сегодня атаковали Майк Конли и Зак Рэндольф. Если «Мемфис» хочет ещё раз совершить путешествие в «Сан-Антонио», адептам «грит-энд-грайнд» стоит срочно поправить свой прицел.

«Торонто» отдал матч «Милуоки» во второй половине

Сценарий

Невероятно плотный Восток («Бостон» и «Чикаго» в итоговой турнирной таблице разделило всего 12 побед) обещает подарить нам множество сюрпризов. Первый из них состоялся на канадской земле, где «Торонто» не сумел сдержать «Грик Фрика» и компанию.



Матч в Онтарио фактически можно разделить на две смысловые части. До 34 минуты на паркете велась абсолютно равная борьба, после чего «Торонто» буквально остановился в нападении. Несмотря на то, что Адетокунбо пришлось присесть на скамейку из-за перебора фолов, «Бакс» завершили третью четверть рывком 11:5. Возвращение форварда даже взбодрило совершенно не попавшего в игру Криса Мидлтона (10 очков, 4 из 15 с игры), который поучаствовал в ещё одном спурте, решившим все вопросы относительно победителя (85:71). «Торонто» и рад был бы вернуться игру, но в эту ночь у «Рэпторс» отказали все орудия. Демар Дерозан (7 из 21 с игры) добрался до 27 очков исключительно благодаря 13 штрафным, а Кайл Лоури и вовсе выдал один из худших матчей плей-офф в своей карьере (4 очка, 6 передач, 2 из 11 с игры). В итоге ни один из игроков «Торонто» не реализовал более одного трёхочкового.



Герой

Вернувшись в плей-офф спустя два года Яннис Адетокунбо с первой попытки выдал свой лучший матч в пост-сезоне, немного не дотянув до привычной линейки 20−8−5−2−2: 28 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.



Цифра

7 из 35 (20%) — вторая половина стала настоящим кошмаром для подопечных Дуэйна Кейси. Единственным светлым пятном в «царстве промахов» стал Серж Ибака, закончивший матч с 19 очками и 14 подборами.

Джо Джонсон забивает первый победный баззер-биттер плей-офф

Сценарий

Первое значимое событие в самой непредсказуемой серии первого раунда случилось уже на 17-й секунде дебютного матча. Руди Гобер при постановке заслона «поймал на колено» Люка Ричарда Мба-а-Муте, после чего уже не смог подняться без помощи партнёров по команде. Куину Снайдеру пришлось экстренно менять свой план на игру, предоставив полный карт-бланш Деррику Фэйворсу.



Впрочем, на атаку «Юты» потеря лучшего защитного центрового лиги повлияла не так кардинально. Нагрузка традиционно распределилась между Гордоном Хэйуордом, Джорджем Хиллом и подоспевшими на подмогу Фэйворсом и Джонсоном. «Клипперс» своего соперника так же ничем не удивили. Крис Пол, всегда выходящий на запредельные обороты в плей-офф, был главным действующем лицом в составе хозяев, в итоге лишь немного не дотянувшись до трипл-дабла (25 очков, 11 передач, 7 подборов). Команды не отпускали друг друга из объятий на протяжении всего поединка: максимальное преимущество «Юты» составляло 7 очков, «Клипперс» — 6. Заключительная четверть также не внесла какой-то ясности — ранним утром российских любителей НБА ждала ещё одна горячая концовка. В последней атаке своей команды Крис Пол фирменным флоутером от щита сравнял счёт на 95, однако «Клипперс» ещё нужно было один раз отзащищаться. После ввода мяча в игру Джо Джонсон довольно быстро оказался в изоляции против Джамала Кроуфорда и на вышагивании реализовал высоченный лэй-ап с сиреной — 97:95.