Джеймс стал девятым игроком в истории НБА, проведшим 200 матчей в плей-офф
Для форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса стартовый матч серии первого раунда с «Индиана Пэйсерс» стал 200-м за карьеру в
плей-офф НБА.
Таким образом, Джеймс стал лишь девятым игроком в истории лиги, преодолевшим эту планку.
Ранее это удалось только Скотти Пиппену (208), Тони Паркеру (214), Шакилу О’Нилу (216), Коби Брайанту (220), Кариму
Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 109:108.
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