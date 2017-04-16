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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29444040/
16 апреля 2017, 11:00 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс стал девятым игроком в истории НБА, проведшим 200 матчей в плей-офф

Для форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса стартовый матч серии первого раунда с «Индиана Пэйсерс» стал 200-м за карьеру в плей-офф НБА.

Таким образом, Джеймс стал лишь девятым игроком в истории лиги, преодолевшим эту планку.

Ранее это удалось только Скотти Пиппену (208), Тони Паркеру (214), Шакилу О’Нилу (216), Коби Брайанту (220), Кариму Абдул-Джаббару (237), Роберту Орри (244), Тиму Данкану (251) и Дереку Фишеру (259).

Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 109:108.
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