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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29443657/
16 апреля 2017, 9:41 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Сестра баскетболиста «Бостона» Томаса погибла в автокатастрофе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сестра разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Айзеи Томаса, Чина Томас, погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает телеканал Kiro7.

Авария произошла на трассе между Такомой и Сиэттлом. Автомобиль с 22-летней девушкой вылетел за пределы дороги и ударился в заграждение. Как сообщается, она не была пристегнута.

«Бостон» по итогам сезона занял первое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф НБА «Бостон» сыграет с «Чикаго», первый матч серии пройдет в ночь на воскресенье в Бостоне. В нынешнем сезоне Томас провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру.
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