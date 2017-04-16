Сестра баскетболиста «Бостона» Томаса погибла в автокатастрофе
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сестра разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Айзеи Томаса, Чина Томас, погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает телеканал Kiro7.
Авария произошла на трассе между Такомой и Сиэттлом. Автомобиль с 22-летней девушкой вылетел за пределы дороги и ударился в заграждение. Как сообщается, она не была пристегнута.
«Бостон» по итогам сезона занял первое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде
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