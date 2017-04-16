Сестра баскетболиста «Бостона» Томаса погибла в автокатастрофе

Авария произошла на трассе между Такомой и Сиэттлом. Автомобиль с 22-летней девушкой вылетел за пределы дороги и ударился в заграждение. Как сообщается, она не была пристегнута.

«Бостон» по итогам сезона занял первое место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф НБА «Бостон» сыграет с «Чикаго», первый матч серии пройдет в ночь на воскресенье в Бостоне. В нынешнем сезоне Томас провел 76 игр, в среднем набирая по 29 очков за игру.