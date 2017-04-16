Л. Джеймс повторил рекорд Ш. О’Нила по числу побед кряду в первых матчах плей-офф
Для форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса победа в стартовом матче первого раунда с «Индианой Пэйсерс» стала уже 12-й подряд в первых поединках
плей-офф НБА.
Таким образом, он повторил рекорд лиги, установленный Шакилом О’Нилом с 1994 под 2006 годы в составах «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес-Лейкерс» и «Майами Хит». Джеймс побеждал в стартовых матчах всех серий первого раунда
Встреча завершилась победой «Кавальерс» со счётом 109:108.
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