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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29443534/
16 апреля 2017, 9:06 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Л. Джеймс повторил рекорд Ш. О’Нила по числу побед кряду в первых матчах плей-офф

Для форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса победа в стартовом матче первого раунда с «Индианой Пэйсерс» стала уже 12-й подряд в первых поединках плей-офф НБА.

Таким образом, он повторил рекорд лиги, установленный Шакилом О’Нилом с 1994 под 2006 годы в составах «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес-Лейкерс» и «Майами Хит». Джеймс побеждал в стартовых матчах всех серий первого раунда плей-офф, в которых он участвовал в составах «Кливленда» и «Майами».

Встреча завершилась победой «Кавальерс» со счётом 109:108.
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