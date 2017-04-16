«Юта» выиграла у «Клипперс» в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 26 очков. Победу «Юте» принес точный бросок Джо Джонсона с финальной сиреной. Форвард стал самым результативным игроком своей команды, набрав 21 очко.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Юты».

Вторая игра между командами пройдет также в Лос-Анджелесе в ночь на среду.

В другом матче дня «Сан-Антонио» вышел вперед в серии с «Мемфисом», победив дома в первом матче серии со счетом 111:82.