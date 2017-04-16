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16 апреля 2017, 7:36 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Милуоки» победил «Торонто» в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. «Милуоки» выиграл в гостях у «Торонто» в первом матче 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 97:83.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, набравший 29 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Милуоки».

Вторая игра между командами пройдет также в Торонто в ночь на среду.
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