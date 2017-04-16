«Кливленд» обыграл дома «Индиану» в первом матче 1/8 финала плей-офф
МОСКВА, 16 апр —
Р-Спорт. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в первом матче 1/8 финала плей-офф НБА нынешнего сезона.
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Встреча, прошедшая в субботу в Кливленде, завершилась со счетом 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24). Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс оформил
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Кавальерс», второй матч противостояния пройдет также в Кливленде, штат Огайо, 17 апреля.
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