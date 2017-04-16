«Кливленд» обыграл дома «Индиану» в первом матче 1/8 финала плей-офф

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Кливленде, завершилась со счетом 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24). Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 13 результативных передач, 23 очка на свой счет записал Кайри Ирвинг, а 17 — Кевин Лав. У гостей самым результативным был Пол Джордж, который набрал 29 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Кавальерс», второй матч противостояния пройдет также в Кливленде, штат Огайо, 17 апреля.