Харден победит Уэстбрука, «Кливленд» не заметит «Индиану»

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Дождались! Регулярный чемпионат подарил нам немало увлекательных сюжетов и ярких эмоций, но еще осенью все прекрасно понимали, что главное действо ждет нас в апреле. От первого раунда плей-офф редко ждут громких сюрпризов, но в этом году нас ждет сразу несколько ярких противостояний уже на этой стадии. Будем надеяться, что команды нас не разочаруют. Если плей-офф поддержит темп, заданный регуляркой, у нас будут все основания называть этот сезон одним из лучших в истории — и это не преувеличение.

В этом материале мы не только разберем каждую из восьми пар и сделаем прогноз на итоги противостояния, но и оценим «смотрибельность» каждой дуэли. Критерии зрелищности довольно банальны: наличие звезд, степень ожиданий/интерес для массового зрителя и возможность неожиданного исхода. Хотя все это можно свести к единственному вопросу: какую бы пару вы порекомендовали другу, не слишком увлекающемуся НБА, несмотря на собственные предпочтения? Очевидно, что это будет не «Мемфис» (простите, «Мишки»). Оценка будет даваться по 10-бальной шкале.

«Голден Стэйт» (1) — «Портленд» (8).

Если вы любите атакующий баскетбол с градом трехочковых и игроками, несущимися на максимальных оборотах к чужому кольцу при первой возможности — вам сюда. Правда, только если вас не смущает тот факт, что исход этой серии заранее предрешен. Да, «Блэйзерс» прекрасно провели концовку сезона и успели запрыгнуть в плей-офф, оставив не у дел Николу Йокича и «Денвер». Возрождение «Портленда» началось после прихода Юссуфа Нуркича — с боснийцев в составе атака команды стала шестой лучшей в лиге. Вот только центровой, скорее всего, не сможет сыграть в этой серии. Но даже если он появится на паркете в третьем-четвертом матчах, будет уже слишком поздно. Прости, Дэмиэн Лиллард, мы всегда ценили безумство храбрых, но без Нуркича «Портленд» вряд ли сможет зацепиться хотя бы за одну игру. Не против этого «Голден Стэйт».

Зрелищность: 6. Но для фанатов «Уорриорз» — все 10.

Прогноз: победа «Уорриорз» в четырех матчах.

«Сан-Антонио» (2) — «Мемфис» (7).

Да, можно вспомнить о том, как «Гризлиз» неожиданно грохнули техасцев в первом раунде плей-офф в 2011-м. Можно в очередной раз обсудить постепенное превращение Кавая Леонарда из обычного человека в Супермена. В итоге вам, скорее всего, даже удастся наскрести пяток причин, чтобы смотреть эту серию. Но зачем? Разве что ради противостояния братьев Газолей.

Не подумайте, здесь никто не против оборонительного баскетбола, когда у игрока скорее оторвут руки вместе с мячом, чем дадут пройти под кольцо. Но такие противостояния интересно смотреть, когда идет борьба «от ножа», а нынешний «Мемфис» банально не способен навязать ее «Шпорам». Их третий лучший игрок — 35-летний Зак Рэндольф, Тони Аллен — четвертый по результативности в команде, а ставка на Чендлера Парсонса завершилась столь оглушительным провалом, что его освистывают собственные болельщики.

Да, вопрос того, на сколько хватит сил ветеранским «Спэрс», все еще актуален. Да, у «Мишек» есть характер, и они, скорее всего, сумеют вырвать как минимум одну победу. Но на этом, пожалуй, и все. А без наличия реальной интриги эта серия рискует очень быстро превратиться в откровенную тягомотину.

Зрелищность: 5. Строго на любителя.

Прогноз: победа «Сан-Антонио» в пяти матчах.

«Хьюстон» (3) — «Оклахома-Сити» (6).

А вот и главное украшение всего первого раунда. Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук оба провели настолько выдающиеся сезоны, что споры о том, кому должна достаться статуэтка MVP, не утихнут до лета, а журналисты скоро рискуют побить все рекорды по частоте употребления эпитета «исторический». Спасибо проведению, что сил Расса хватило лишь на то, чтобы вытянуть свою команду на шестую строчку, и теперь бывшие одноклубники смогут в очном противостоянии определить, кто из них круче.

Если попытаться быть объективным, не сложно понять, что Уэстбруку, как минимум, понадобится Стивен Адамс образца прошлогоднего плей-офф, чтобы затащить серию в напряженную концовку. Ведь пока лидер «Тандер» со всей присущей ему яростью будет лезть в одиночку на всех, Харден будет делать то же самое… а заодно использовать своих партнеров. А если у «Ракет» полетит из-за дуги, лавочку можно будет моментально закрывать — «Оклахоме» попросту нечем на это ответить. Три очка все еще больше двух.

Хотя кто-то может продолжать считать, что Борода лучше лишь в пробитии штрафных.

Зрелищность: 9. Обязательно к просмотру, но на десятку тянут разве что Джордан и прошлогодний финал.

Прогноз: победа «Хьюстона» в 6 матчах.

«Клипперс» (4) — «Юта» (5).

Потенциально самая непредсказуемая и напряженная серия первого раунда. На «Западе» уж точно. С одной стороны, калифорнийцы выиграли 18 из последних 20 встреч с «Джаз». С другой, «Юта», пожалуй, самый неудобный соперник для команды Дока Риверса, традиционно страдающей от короткой скамейки и нестабильности своих лидеров (кто сказал «Блэйк Гриффин»?). «Клипперс», прямо скажем, не впечатлили по ходу регулярки. Да, на их стороне опыт, но «Юта» давненько не была в плей-офф и голодна до побед. К тому же в обоих командах возможны серьезные изменения будущим летом, так что для них это «последний поход». С соответствующим настроем они и будут выходить на паркет.

Главное достоинство «Джаз» — глубина состава. Усилий Хэйворда и Фэйворса должно хватить, чтобы закрыть Гриффина, Гобер максимально нейтрализует Деандре Джордана, заодно перекрыв доступ в «краску», а если не Джордж Хилл способен справиться с Крисом Полом, то это не под силу никому. И при этом на скамейке у «Юты» есть Экзам, Диао, Джо Джонсон, Инглс, Худ, то есть где-то с десяток вариантов, как перестроить игру. Главное, чтобы все были здоровы.

Зрелищность: 8. Как не посмотреть на лучшего белого игрока в лиге?

Прогноз: победа «Юты» в 7 матчах.

ВОСТОК

«Бостон» (1) — «Чикаго» (8).

А вот, напротив, случай, когда статистика подтверждает общие наблюдения. Из 17 встреч с «Селтикс» в плей-офф «Чикаго» выиграл лишь в трех. И будет серьезным достижением, если в этом году данная цифра увеличится хотя бы на единицу. «Буллз» — лучший вариант для старта «Бостона», впервые за последние несколько лет начинающего плей-офф в статусе одного из главных фаворитов. Пять матчей, за которые можно войти в ритм и укрепить уверенность в своих силах.

При всем уважении к финальному рывку «Чикаго», эта команда еще несколько недель назад выглядела аутсайдером даже в борьбе за первую восьмерку. «Быкам» повезло, что в решающий момент Джимми Батлер все-таки собрался и показал, что ему пока не наплевать на эту команду, а Рэджон Рондо вспомнил, что уже летом может остаться без 13 миллионов (если «Буллз» отчислят его до 30 июня). Но вряд ли «Чикаго» сможет воспользоваться даже такими слабостями «Бостона», как Айзея Томас и оборона против защитников, которые в два раза выше него.

Зрелищность: 6. Балл за ностальгические нотки при виде Рондо в «ТД Гарден».

Прогноз: победа «Бостона» в 5 матчах.

«Кливленд» (2) — «Индиана» (7)

Восточный аналог противостояния Харден — Уэстбрук, правда, с меньшей интригой. Последняя встреча этих команд в регулярке стала одним из украшений сезона благодаря дуэли Леброна и Пола Джорджа. Наверное, только Джеймс был способен возродить Джорджа образца 2013 года, вытащив из него все лучшее, но это утверждение справедливо и в обратную сторону. А все знают, насколько грозен Король в плей-офф. Все ждут от «Кливленда» чудесного преображения, и, скорее всего, мы его увидим, но на это потребуется какое-то время. Слишком уж нестабильны были действующие чемпионы по ходу регулярки.

Зрелищность: 7. Пара овертаймов и 40-очковых матчей от Леброна и Джорджа прилагаются.

Прогноз: победа «Кливленда» в 6 матчах.

«Торонто» (3) — «Милуоки» (6).

От канадцев все ждут чего-то особенного, воспринимая их как «темную лошадку» Восточной конференции, но сперва им нужно доказать свой статус в противостоянии с парнями Джейсона Кидда. И всех тех, кто прочит «Рэпторс» легкую победу, ждет серьезное разочарование (ну ладно, по крайней мере, я на это надеюсь). Да, состав «Торонто» стал глубже, Кайл Лоури и Демар Дерозан находятся на своем пике, а с приходом Пи. Джей. Такера у команды прибавилось характера. Но настолько ли она сильнее «Бакс» с Яннисом, Миддлтоном и набором ролевиков на любой вкус? После великолепного сезона греческий баскетболист находится на пороге величия, так почему бы ему не ворваться в пантеон высших богов НБА уже в этом году?

Зрелищность: 7. Сезон охоты на оленей открывается лишь в августе.

Прогноз: победа «Милуоки» в 7 матчах.

«Вашингтон» (4) — «Атланта» (5).

«Хокс» каким-то чудом удалось дважды обыграть «Кливленд» в концовке чемпионата и избежать позора, даже забравшись на относительно высокое пятое место (а ведь всего с неделю назад шансы на это были примерно такими же, как и на то, что команда вообще вылетит из первой восьмерки). Эти соперники встречались в полуфинале конференции всего два года назад, и тогда Джон Уолл сломал руку, а «Атланта» победила в шести матчах. Но с тех пор многое изменилось.

Уолл и Брэдли Бил наконец-то здоровы и проводят, возможно, лучший сезон в своей карьере. «Хокс» заменили Тига на Шредера и не смогли избежать проклятья Дуайта Ховарда. Пол Миллсэп вроде бы оправился от травмы, но даже его усилий не хватит, чтобы «Атланта» смогла сдержать натиск задней линии «Волшебников».