Харден победит Уэстбрука, «Кливленд» не заметит «Индиану»
«СЭ» прогнозирует итоги первого раунда
плей-офф.
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Дождались! Регулярный чемпионат подарил нам немало увлекательных сюжетов и ярких эмоций, но еще осенью все прекрасно понимали, что главное действо ждет нас в апреле. От первого раунда
В этом материале мы не только разберем каждую из восьми пар и сделаем прогноз на итоги противостояния, но и оценим «смотрибельность» каждой дуэли. Критерии зрелищности довольно банальны: наличие звезд, степень ожиданий/интерес для массового зрителя и возможность неожиданного исхода. Хотя все это можно свести к единственному вопросу: какую бы пару вы порекомендовали другу, не слишком увлекающемуся НБА, несмотря на собственные предпочтения? Очевидно, что это будет не «Мемфис» (простите, «Мишки»). Оценка будет даваться по 10-бальной шкале.
«Голден Стэйт» (1) — «Портленд» (8).
Если вы любите атакующий баскетбол с градом трехочковых и игроками, несущимися на максимальных оборотах к чужому кольцу при первой возможности — вам сюда. Правда, только если вас не смущает тот факт, что исход этой серии заранее предрешен. Да, «Блэйзерс» прекрасно провели концовку сезона и успели запрыгнуть в
Зрелищность: 6. Но для фанатов «Уорриорз» — все 10.
Прогноз: победа «Уорриорз» в четырех матчах.
«Сан-Антонио» (2) — «Мемфис» (7).
Да, можно вспомнить о том, как «Гризлиз» неожиданно грохнули техасцев в первом раунде
Не подумайте, здесь никто не против оборонительного баскетбола, когда у игрока скорее оторвут руки вместе с мячом, чем дадут пройти под кольцо. Но такие противостояния интересно смотреть, когда идет борьба «от ножа», а нынешний «Мемфис» банально не способен навязать ее «Шпорам». Их третий лучший игрок — 35-летний Зак Рэндольф, Тони Аллен — четвертый по результативности в команде, а ставка на Чендлера Парсонса завершилась столь оглушительным провалом, что его освистывают собственные болельщики.
Да, вопрос того, на сколько хватит сил ветеранским «Спэрс», все еще актуален. Да, у «Мишек» есть характер, и они, скорее всего, сумеют вырвать как минимум одну победу. Но на этом, пожалуй, и все. А без наличия реальной интриги эта серия рискует очень быстро превратиться в откровенную тягомотину.
Зрелищность: 5. Строго на любителя.
Прогноз: победа «Сан-Антонио» в пяти матчах.
«Хьюстон» (3) — «Оклахома-Сити» (6).
А вот и главное украшение всего первого раунда. Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук оба провели настолько выдающиеся сезоны, что споры о том, кому должна достаться статуэтка MVP, не утихнут до лета, а журналисты скоро рискуют побить все рекорды по частоте употребления эпитета «исторический». Спасибо проведению, что сил Расса хватило лишь на то, чтобы вытянуть свою команду на шестую строчку, и теперь бывшие одноклубники смогут в очном противостоянии определить, кто из них круче.
Если попытаться быть объективным, не сложно понять, что Уэстбруку, как минимум, понадобится Стивен Адамс образца прошлогоднего
Хотя
Зрелищность: 9. Обязательно к просмотру, но на десятку тянут разве что Джордан и прошлогодний финал.
Прогноз: победа «Хьюстона» в 6 матчах.
«Клипперс» (4) — «Юта» (5).
Потенциально самая непредсказуемая и напряженная серия первого раунда. На «Западе» уж точно. С одной стороны, калифорнийцы выиграли 18 из последних 20 встреч с «Джаз». С другой, «Юта», пожалуй, самый неудобный соперник для команды Дока Риверса, традиционно страдающей от короткой скамейки и нестабильности своих лидеров (кто сказал «Блэйк Гриффин»?). «Клипперс», прямо скажем, не впечатлили по ходу регулярки. Да, на их стороне опыт, но «Юта» давненько не была в
Главное достоинство «Джаз» — глубина состава. Усилий Хэйворда и Фэйворса должно хватить, чтобы закрыть Гриффина, Гобер максимально нейтрализует Деандре Джордана, заодно перекрыв доступ в «краску», а если не Джордж Хилл способен справиться с Крисом Полом, то это не под силу никому. И при этом на скамейке у «Юты» есть Экзам, Диао, Джо Джонсон, Инглс, Худ, то есть
Зрелищность: 8. Как не посмотреть на лучшего белого игрока в лиге?
Прогноз: победа «Юты» в 7 матчах.
ВОСТОК
«Бостон» (1) — «Чикаго» (8).
А вот, напротив, случай, когда статистика подтверждает общие наблюдения. Из 17 встреч с «Селтикс» в
При всем уважении к финальному рывку «Чикаго», эта команда еще несколько недель назад выглядела аутсайдером даже в борьбе за первую восьмерку. «Быкам» повезло, что в решающий момент Джимми Батлер
Зрелищность: 6. Балл за ностальгические нотки при виде Рондо в «ТД Гарден».
Прогноз: победа «Бостона» в 5 матчах.
«Кливленд» (2) — «Индиана» (7)
Восточный аналог противостояния Харден — Уэстбрук, правда, с меньшей интригой. Последняя встреча этих команд в регулярке стала одним из украшений сезона благодаря дуэли Леброна и Пола Джорджа. Наверное, только Джеймс был способен возродить Джорджа образца 2013 года, вытащив из него все лучшее, но это утверждение справедливо и в обратную сторону. А все знают, насколько грозен Король в
Зрелищность: 7. Пара овертаймов и 40-очковых матчей от Леброна и Джорджа прилагаются.
Прогноз: победа «Кливленда» в 6 матчах.
«Торонто» (3) — «Милуоки» (6).
От канадцев все ждут
Зрелищность: 7. Сезон охоты на оленей открывается лишь в августе.
Прогноз: победа «Милуоки» в 7 матчах.
«Вашингтон» (4) — «Атланта» (5).
«Хокс»
Уолл и Брэдли Бил
Зрелищность: 6. Если вы, конечно, не верите в инопланетян, иллюминатов и чудесное преображение Дуайта в
Прогноз: победа «Вашингтона» в 6 матчах.
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