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15 апреля 2017, 13:17 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уорлд Пис: После завершения карьеры хочу стать тренером

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Уорлд Пис попрощался с болельщиками калифорнийского клуба, а также рассказал о планах на будущее.

«Хочу выразить благодарность доктору Бассу, Джинни, Джиму, Пи Джею, Митчу, Люку и Мэджику за то, что удалось завершить игровую карьеру в “Лейкерс” в таком стиле. Я отлично провёл здесь время, будучи игроком.

У меня большие ожидания насчёт своего будущего. Всё ещё хочу играть, а после завершения карьеры стать тренером», — написал Уорлд Пис на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
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