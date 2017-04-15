Фил Джексон: Разногласия в «Нью-Йорке» должны прекратиться
Президент «Нью-Йорк Никс» Фил Джексон рассказал о взаимоотношениях между главным тренером Джеффом Хорнасеком и игроками команды.
«Мне кажется, было несколько моментов, когда между тренером и игроками отсутствовала связь. Кроме того, некоторые игроки просто не хотели слушать тренера, создавая таким образом разногласия на протяжении всего сезона. Это должно прекратиться, и это прекратится», — приводит слова Джексона ESPN.
Напомним, ранее президент «Никс» заявил, что клуб больше не нуждается в услугах многолетнего лидера команды Кармело Энтони.
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