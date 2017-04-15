Стэн ван Ганди: Несколько раз хотел обменять всех игроков «Детройта»

«Не думаю, что наш состав нуждается в больших изменениях. Мне кажется, нам будет достаточно решить проблему с позицией разыгрывающего. Я действительно считаю, что у “Детройта” есть отличный состав.



После каждого поражения ты хочешь обменять всех. Во время регулярного сезона несколько раз я хотел поступить так и даже говорил об этом генеральному менеджеру. Но он достаточно умён, чтобы не делать этого», — приводит слова ван Ганди ESPN.