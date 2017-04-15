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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29437729/
15 апреля 2017, 11:15 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Порзингис пропустил встречу с руководством «Нью-Йорка»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис не пришёл на традиционную встречу с руководством из-за недовольства уровнем организации в клубе.

Также форварду не нравится, что «Никс» постоянно окружают скандалы.

Напомним, что президент «Нью-Йорка» Фил Джексон заявил, что клуб больше не нуждается в услугах многолетнего лидера Кармело Энтони. Порзингис ранее неоднократно поддерживал Энтони и говорил о желании продолжить выступать с 32-летним форвардом в одной команде.

В минувшем регулярном сезоне Кристапс проводил на паркете по 32,8 минуты, собирая коллекцию из 18,1 очка, 7,2 подбора и 2,0 блок-шота в среднем за игру.
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