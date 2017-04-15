Первый в текущем месяце успел принять участие в шести поединках, собирая в них коллекцию из 12,5 очка, 8,5 подбора, 3 передач и 1,2 перехвата в среднем за игру. В матче против «Торонто Рэпторс» испанец повторил личный рекорд результативности, записав в свой актив 24 очка.



Юлис также сыграл во всех шести матчах своей команды в апреле, набирая в них по 20,7 очка и раздавая по 6,8 передачи в среднем.