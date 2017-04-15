Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29436303/
15 апреля 2017, 0:24 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Эрнангомес и Юлис — лучшие новички регулярного чемпионата НБА в апреле

Центровой «Нью-Йорк Никс» Вилли Эрнангомес и разыгрывающий защитник «Финикс Санз» Тайлер Юлис признаны лучшими новичками НБА в апреле. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Первый в текущем месяце успел принять участие в шести поединках, собирая в них коллекцию из 12,5 очка, 8,5 подбора, 3 передач и 1,2 перехвата в среднем за игру. В матче против «Торонто Рэпторс» испанец повторил личный рекорд результативности, записав в свой актив 24 очка.

Юлис также сыграл во всех шести матчах своей команды в апреле, набирая в них по 20,7 очка и раздавая по 6,8 передачи в среднем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!