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14 апреля 2017, 22:52 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Фил Джексон: Кармело Энтони будет лучше в другой команде

Президент «Нью-Йорка» Фил Джексон резко высказался об игре главной звезды «Никс» Кармело Энтони. Руководитель отметил, что форварду будет лучше выступать за другой клуб. Энтони играет за «Никс» с 2010 года.

В текущем сезоне 32-летний баскетболист провел 74 матча в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 22,4 очка и делая по 5,9 подбора за игру.

— Мы не можем побеждать с Энтони на площадке, — цитирует ESPN Джексона. — Думаю, что у нас другое направление, и он игрок, которому будет лучше в другой команде. Там он сможет показать свой талант.
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